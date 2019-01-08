勇者斗恶龙建造者2奥利哈康矿石怎么发现 奥利哈康矿石获取方法介绍

2019-01-08 17:35:15 来源：91单机游戏 编辑：NO

奥利哈康矿石是勇者斗恶龙建造者2中星隼之剑的重要道具，很多小伙伴不知道怎么获得？下面小编为大家分享一下奥利哈康矿石的获取方法，一起来看看吧！

奥利哈康矿石是游戏中想要拿3星隼之剑的必要条件，那么什么地方才会有奥利哈康矿石呢，下面牛游戏小编就为你们带来了勇者斗恶龙建造者2奥利哈康矿石位置介绍，想了解的小伙伴就一起来看看吧。

奥利哈康矿石发现方法介绍

关于奥利哈康矿石比较容易发现的有这几个地方

在岸边搭块那边附近会有一个玻璃

直接就能吧奥利哈康矿石看的一清二楚

并且只有这个岛的食人族头领那边可以获得诅咒武器破坏剑的配方。

这个配方也是拿3星隼之剑的必要条件。

所以奥利哈康矿石是非常重要的一个存在，能获得的话就尽量去获得吧。