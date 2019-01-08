堡垒之夜第七赛季有哪些物品 堡垒之夜第七赛季全物品汇总介绍

2019-01-08 17:31:36 来源：91单机游戏 编辑：NO

在堡垒之夜第七赛季有什么物品呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家打来了一篇关于堡垒之夜第七赛季所有物品大享，希望大家喜欢。

堡垒之夜第七赛季所有物品大全

物品的绿色边框代表新上线，红色边框代表着下线。

记得小编入坑没多久，追踪导弹就上线了，也就是说小编入坑的时间是在第三赛季v3.2-v3.3.1版本(其实也就是第三赛季中旬)。

购物车是在第四赛季上线的首款载具。

小编最爱最顺手的冲锋枪在第四赛季到第五赛季间下线了。

第四赛季也是小编玩得最少的赛季

真是看到这张图就是满满的回忆啊，想起小编第一次看到堡垒之夜，还是在X猫孟叔直播里，那时候地图还没有这么炫丽，角色也没有丰富的皮肤，那时候的RPG还是万圣节的造型(各位小伙伴，那是第几赛季吗?)

以上就是堡垒之夜第七赛季所有物品大全，希望大家喜欢