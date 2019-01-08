dota2自走棋如何快速回蓝 自走棋回蓝技巧攻略分享

2019-01-08 17:22:21 来源：91单机游戏 编辑：NO

dota2自走棋游戏中蓝量和金钱是十分重要的，很多小伙伴不知道dota2自走棋如何快速回蓝和赚取金币？下面小编就为大家分享一下dota2自走棋如何快速回蓝赚金的攻略，一起来看看！

dota2自走棋如何快速回蓝?自走棋是dota2中新出的一个小游戏，玩法与卡牌类似，下面向大家介绍的是快速回蓝技巧与金币的获取，感兴趣的玩家一起来看看吧!

dota2自走棋快速回蓝及金钱获取攻略

金钱

1. 非野怪战斗结束后,连胜可以获得奖励,最多3块钱.

2. 在连胜奖励结束后,每有10块钱,额外奖励1块钱的利息.

3. 利息结算完成后,每回合固定发5块钱.

4. 最大金钱数额是100.

5. 按E卖卡可以获得金钱,你只要记住:不亏钱的只有1星卡和1块钱合成的2星卡.

回蓝

怪回蓝有几种方式:

1. 攻击造成伤害回蓝, 这个观察不仔细, 貌似1星怪普攻一次回蓝8点?

2. 被打掉血回蓝, 潮汐大树基本都是按照这个办法攒蓝.所以别给抄袭大树虚无宝石,撑血更实在

3. 冰女的光环

以上就是电玩之家小编为你分享的dota2自走棋快速回蓝及金钱获取攻略！