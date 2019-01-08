天涯明月刀小师妹怎么排课？全职业师妹排课最佳方案

2019-01-08 17:21:33 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

天涯明月刀每个职业需要的属性不同，因此需要有针对性的游历排课，91单机小编给大家带来天刀全职业师妹排课攻略，一起来看看。

全职业师妹排课攻略

【必读】

写在开头：【100%获取师妹出师翘楚奖励途径】若师妹第30天上完课未达到翘楚，游历2次，千万不要点第3次游历，不然送了帖子，师妹也不游历!然每天送帖子进行游历即。

1.各职业排课情况均选取了2种常见的属性进行建议，努力促进师妹属性达到理论上的最优化(各属性与上限差值相同)。

2.师妹上课有非常大的不确定性，稳妥起见，本攻略选取中间值进行。

3.本攻略默认前10次课程均使名师贴，默认不利武艺课时间进行玩耍或休息。

4.师妹游历有非常大的随机性，若未特别强调，则默认各属性均衡选择。

5.希望本攻略能有效减少“爆课”情况出现。

建议汇总：

太白：

洞察：前3天全选实战;往均为实战、射箭、套路。游历依次侧重力道、洞察、根骨，勿选气劲、身法。

根骨：前10天选打坐、套路、实战;往均为实战、实战、套路。游历少选身法。

神威：

根骨：前2天全选套路，3-5天套路、套路、实战，剩余全为打坐、套路、实战。游历侧重根骨、力道。

力道：前2天均为套路，3、4天为套路、套路、实战，往全为轻功、套路、射箭。游历侧重力道、根骨。

天香：

根骨：前4天均为打坐，往均为打坐、套路、实战。游历侧重身法。

气劲：前4天均为打坐，往均为打坐、射箭、轻功。游历侧重身法。

唐门：

洞察：前23天选择实战、射箭、打坐;24-27天全选套路;28-30天全选实战。游历侧重力道、洞察。

力道：前23天选择轻功、套路、实战;24-26天全选套路;27-30天全选实战。游历侧重力道、洞察。

真武：

根骨：前3天选择打坐、打坐、套路;4-6天选择打坐、套路、轻功;续全选打坐、套路、实战。

气劲：前3天选择打坐、打坐、套路;4-6天选择打坐、套路、轻功;续全选打坐、轻功、射箭。

五毒：

力道：前2天为轻功、轻功、实战;续均为轻功、套路、射箭。游历侧重洞察，不选气劲。

洞察：前14天选择实战、射箭、套路;15-28天选择实战、实战、套路;最2天选择实战、套路、套路。

丐帮：

力道：前6天选择轻功、轻功、套路;7-16天选择轻功、套路、射箭;续均为打坐、套路、实战。

身法：第1天全选轻功;2-4天位轻功、轻功、套路;续均为实战、打坐、轻功。游历偏向根骨、身法。

移花：

洞察：前2天为打坐、套路、实战，续均为实战、射箭、套路。游历侧重根骨、洞察。

根骨：前2天为实战、套路、射箭，续均为打坐、套路、实战。游历侧重根骨、洞察。

神刀：

力道：前3天为套路、套路、实战;续均为轻功、套路、射箭。游历偏重洞察、力道。

根骨：前3天均为射箭;剩余均为套路、套路、实战。游历侧重根骨。