天涯明月刀小师妹怎么排课？全职业师妹排课最佳方案

天涯明月刀每个职业需要的属性不同，因此需要有针对性的游历排课，91单机小编给大家带来天刀全职业师妹排课攻略，一起来看看。
全职业师妹排课攻略
【必读】
写在开头：【100%获取师妹出师翘楚奖励途径】若师妹第30天上完课未达到翘楚，游历2次，千万不要点第3次游历，不然送了帖子，师妹也不游历!然每天送帖子进行游历即。
1.各职业排课情况均选取了2种常见的属性进行建议，努力促进师妹属性达到理论上的最优化(各属性与上限差值相同)。
2.师妹上课有非常大的不确定性，稳妥起见，本攻略选取中间值进行。
3.本攻略默认前10次课程均使名师贴，默认不利武艺课时间进行玩耍或休息。
4.师妹游历有非常大的随机性，若未特别强调，则默认各属性均衡选择。
5.希望本攻略能有效减少“爆课”情况出现。
建议汇总：
太白：
洞察：前3天全选实战;往均为实战、射箭、套路。游历依次侧重力道、洞察、根骨，勿选气劲、身法。
根骨：前10天选打坐、套路、实战;往均为实战、实战、套路。游历少选身法。
神威：
根骨：前2天全选套路，3-5天套路、套路、实战，剩余全为打坐、套路、实战。游历侧重根骨、力道。
力道：前2天均为套路，3、4天为套路、套路、实战，往全为轻功、套路、射箭。游历侧重力道、根骨。
天香：
根骨：前4天均为打坐，往均为打坐、套路、实战。游历侧重身法。
气劲：前4天均为打坐，往均为打坐、射箭、轻功。游历侧重身法。
唐门：
洞察：前23天选择实战、射箭、打坐;24-27天全选套路;28-30天全选实战。游历侧重力道、洞察。
力道：前23天选择轻功、套路、实战;24-26天全选套路;27-30天全选实战。游历侧重力道、洞察。
真武：
根骨：前3天选择打坐、打坐、套路;4-6天选择打坐、套路、轻功;续全选打坐、套路、实战。
气劲：前3天选择打坐、打坐、套路;4-6天选择打坐、套路、轻功;续全选打坐、轻功、射箭。
五毒：
力道：前2天为轻功、轻功、实战;续均为轻功、套路、射箭。游历侧重洞察，不选气劲。
洞察：前14天选择实战、射箭、套路;15-28天选择实战、实战、套路;最2天选择实战、套路、套路。
丐帮：
力道：前6天选择轻功、轻功、套路;7-16天选择轻功、套路、射箭;续均为打坐、套路、实战。
身法：第1天全选轻功;2-4天位轻功、轻功、套路;续均为实战、打坐、轻功。游历偏向根骨、身法。
移花：
洞察：前2天为打坐、套路、实战，续均为实战、射箭、套路。游历侧重根骨、洞察。
根骨：前2天为实战、套路、射箭，续均为打坐、套路、实战。游历侧重根骨、洞察。
神刀：
力道：前3天为套路、套路、实战;续均为轻功、套路、射箭。游历偏重洞察、力道。
根骨：前3天均为射箭;剩余均为套路、套路、实战。游历侧重根骨。
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