dota自走棋巨魔战士流怎么玩 自走棋巨魔战士流玩法套路解析

2019-01-08 17:18:55 来源：91单机游戏 编辑：NO

dota自走棋巨魔战士流是游戏中一个很多玩家都在使用的流派，游戏玩法还是很有意思的，那么这个流派要怎么玩呢?下面就一起跟小编来了解一下吧！

dota自走棋中的玩家都是为了吃鸡而战斗的，巨魔战士是一个比较粗暴的套路阵容，而且这期套路玩法也比较简单，前期是不容易崩盘的，那么这个套路要怎么玩呢?小编整理了最新的资料和大家分享!

dota自走棋巨魔战士套路玩法

这个套路非常简单，前期及其难崩，容易很顺 (10个两块以下的都没法凑两星那是你真的背了) ，利用前期的利息和胜利奖金滚雪球，9人口6战士+4巨魔终结比赛

前期：

这个套路最厉害的地方——非常容易两星，斧王剑圣海民大鱼小y蝙蝠巫医全部都是有机会两星的，也可以蹭一下大树小鹿或者前期战斗力超强也有兽人buff的兽王

如果5波能有一个三星，那只要运气不太差14波之前50块有80血是问题不大的

利息这个东西不要死憋，毕竟赢了也有一块，血量虽然可以卖但是如果能连胜谁不想要呢

中期：

15波左右的时候的战力：6个怪，有4-5个升了2星，保证三战士双巨魔(萨满巫医双控超强)

一般会选择的组合有两个：狼人/海民搭小鹿(稍微顺点就三星了)，剑圣斧王兽王

这时候吃着50利息开始将怪逐渐升到2星3星，6-7人口开始滚雪球

个人的取舍一般是：狼人3别想，剑圣要早3才强要不2就行了，萨满巫医是3星最厉害的，斧王优先级比大鱼海民高，但是终究还是要看手气

一切的准备都是在升战力的同时呼唤巨魔爸爸的到来

后期：

随着末日巨魔船长的到来可以渐渐的提人口了

能吃到双buff的巨魔当然是核心，把所有带攻击力的东西都扔给他，将加蓝的东西扔给船长/末日

当上到9人口的时候，那就完全成型，摧枯拉朽，谁见到你都倒霉

说一下这个时候战士的取舍：

首先末日和船长很难两个都练，船长毕竟大控到了2那些阵型缩成一坨的很怕，末日则是克制单体的，特别针对二级潮汐，反正这两个只要到了两星就是爹爹，如果到了三星的话，那就是真的戳森

如果两个都练了，一般我会放弃的是鱼人，前期海民便宜比较容易三星，而且还有个野兽buff

大鱼如果要打法师确实要留，但是要10人口再补一个潮汐/娜迦，个人感觉没啥必要，9人口很容易推平，而且这个阵容前期容易优势血量健康，7-8人口的时候侦查到有威胁到自己的法师可以多上点科技少抽点二星巨魔末日船长的

只要你前期比别人肥，雪球滚得比别人快，三星船长/末日/巨魔不是梦

总结：这个阵容主要是非常容易两星，前期的经济来的非常快，只要前期稍微发育起来，吃鸡稳稳的，具体玩法如上!