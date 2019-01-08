X4：基石联机玩法有哪些？在线模式远征模块怎么玩

2019-01-08 17:18:06 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

X4：基石作为星际题材游戏，有着丰富的玩法，近期官方也准备加入联机线上模式，91单机小编给大家带来《X4：基石》在线模式玩法。

目前，在线模式还处于Beta测试阶段，在玩家完成HQ任务，并完成所有的个人传送任务后。科研站的NPC会要玩家配合做实验，然后开启一种大型传送系统的研究。当玩家配合他做完研究任务后，就会解锁一个叫远征控制器的东西

同时解锁远征模块的蓝图，空间站可以建造远征港口。远征玩法即为玩家登陆EG账户加入线上模式后，向平行宇宙派遣兵力，完成远征任务的玩法。

虽然玩家可以派遣飞船前往其它宇宙，但这些飞船都是由AI操作的，玩家可以指挥飞船进行深空开采，远征，购买资源等等，当然，玩家征服宇宙的野心不仅仅局限于这些内容，他们还希望有更多的的战斗元素。

官方表示将在未来加入一些富有挑战性的任务，让游戏更加多样化，但现在玩家们只能耐心等待。