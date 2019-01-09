2019dnf春节宠物属性怎么样 dnf春节宠物属性详情一览

2019-01-08 17:16:22 来源：91单机游戏 编辑：NO

2019春节已经临近，dnf上线了2019春节宠物，那么今年的春节套宠属性怎么样呢？下面就一起跟小编来具体了解一下吧！

已经是2019了，很多小伙伴们都在问2019DNF春节宠物属性外观怎么样呢?今年的春节套宠物有两种选择，强度的提升相比已经足够大，具体内容有哪些?下面一起和小编看看吧!

2019dnf春节宠物属性怎么样

dnf2019春节宠物属性外观详情：国服2019年春节套将在1月8日中午12点

1.如图所示，可以很明显的看出，今年的春节套宠物至少有两种选择，左边的是释放宠物终极技能时的立绘，右边的应该是宠物本身的插图。

2.因为去年春节礼包的主打就是宠物，强度的提升相比以往已经足够大。今年在数值上的提升不会特别明显，但极有可能会增加抗魔值。

3.而宠物技能，无非就是聚怪和控怪这两个最为实用的点，我们看一眼这个轮廓大概也能猜到了—兽耳的那个八成是聚怪技能，拿大剑的应该是给控制的。

总结：国服的在1月8号中午12点上新，强度不会明显提升，可能会增加抗魔值，具体内容如上

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