《怪物猎人世界》太刀见切斩怎么操作？太刀见切斩操作教程介绍

在《怪物猎人世界》游戏中有着不少的武器，每个武器都有自己独特的用法，太刀的见切斩就是其中之一。那么太刀见切斩该怎么使用呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
太刀见切斩操作教程介绍：
给萌新一个太刀见切斩的操作小技巧，可以减少因组合键按下不同步而引起的误操作(比如见切按成气刃)。对于太刀大佬来说，节奏把握得非常好，是不会出现这个问题的，所以这个技巧只面向太刀萌新。
这个技巧针对的问题是，当急需见切(非常急，切不到就猫车的那种)的时候，我们会本能地狂搓那两个组合键，但高频率下你不一定能保证每次都能同时按下两个键，就有可能出现误操作，尤其是踏步斩—直斩之后非常容易按出气刃I。
技巧的具体内容是：当你感觉见切时机快要到来，同时你处于攻击过程(并非攻击后摇状态，也就是说此时你按任何按键都不会有反应)时，提前按住Ctrl，R2或RT也就是气刃攻击键不要放开，然后狂按见切的另一个键(右键，⭕或B)，必定能在此次攻击后100%无失误最快地放出见切斩!该技巧的原理是按住气刃攻击键时再按另一个键就能出发组合键的技能，不一定要同时按下，长枪的防反可以很好地类比这个机制。不只见切，气刃突刺也可以这样触发。
需要注意的是，如果反过来先按住⭕再狂按气刃攻击键，是没有这样的效果的;并且从操作手感来说，这样也很别扭。
同时，这个技巧也不只适用于在攻击后快速衔接，也可以顿刀。因为在攻击过程中按住气刃攻击键，攻击结束后是不会衔接气刃斩的。此时只需一直按住气刃攻击键，然后在需要的时候按一下⭕，即可衔接见切斩，由于是一键操作，更加提升了操作精度，所以这个技巧大佬也可以参考一二!
最后祝天下的太刀侠都见切如风。
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