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支付宝2018年度账单查看方式是什么？2018消费汇报有哪些内容

2019-01-08 17:14:27来源：91单机游戏编辑：墨染西行

期待已久的2018支付宝年账单终于公布了，用户们可以点击查看晒晒晒了，91单机小编给大家带来2018支付宝年账单查看方法及2018支付宝年账单内容，一起来看看吧。

2018支付宝年账单进入查看方法

1、点开支付宝 2、点开我的 3、点开账单 4、点开这是专属你的2018年账单 5、点开启账单就可以了。

或者直接在支付宝搜索2018年账单

支付宝2018年度账单查看方法 2018支付宝年度账单内容详情

2018支付宝年账单内容

1、一年使用支付宝次数

2、第二项全年消费总额

3、消费金额最高的是什么

4、全年消费最多的月份

5、全年点外卖的次数

6、线下支付次数

7、全年出行次数

8、使用什么交通工具出行

9、全年便民生活服务

10、刷脸技术

11、芝麻信用守约次数

12、公益捐赠次数

13、蚂蚁种树次数

14、浇水次数

15、2018总消费

支付宝2018年度账单查看方法 2018支付宝年度账单内容详情

16、2019年心愿是什么

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