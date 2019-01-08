LOL春节活动有哪些 春节活动奖励是什么

2019-01-08 17:14:21 来源：91单机游戏 编辑：NO

019年春节临近，LOL即将上线2019的春节活动，那么LOL春节活动有哪些呢？下面就一起跟小编来具体了解一下吧！

随着2019年春节的临近，LOL的春节活动也浮出水面了，以往的春节活动奖励都非常丰厚，这次的春节有哪些活动呢，接下来小编整理了最新的资讯与大家分享!

LOL2019春节活动介绍：

新春活动·享

这个活动跟游戏有关，届时国服将开放139个英雄全部免费，另外还将139个免费英雄皮肤相应免费供玩家使用!

139个免费英雄+皮肤

另外活动期间游戏将开启双倍经验活动，还有集卡双倍掉落活动。

新春活动·购

三款限定皮肤也将在近期正式上线，根据以往的经验来看，后续应该还会有历年的春节皮肤打折出售。

新春活动·乐

官网拜年秀

新春活动·玩

这个目前具体还不知道是怎么个玩法，很神秘。

新春活动·欢

目前包括两个活动，一个是春节皮肤设计大赛，另外一个就是直播平台的合作活动。

总结：活动期间，参与春节玩法活动即可有机会获得奖励哦，具体如上!