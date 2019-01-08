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《怪物猎人世界》投射类道具怎么使用？投射类道具效果解析

2019-01-08 17:12:42来源：91单机游戏编辑：沐兮

投射类道具是怪物猎人世界》游戏中比较重要的，在游戏中投射类道具可以对怪物造成伤害或是产生负面的效果。那么投射类道具该怎么使用呢？投射类道具效果有哪些呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

游民星空

石块

1.射击地上可以发出声响，引开魔物的注意。

2.打击属性，打怪物头可以积攒少量的气绝值。

投射器水流弹(水球罐)

1.可以快速剥落土砂龙和泥鱼龙的表面附着的泥。

2.能提前结束飞雷龙的全身带电状态。

光苔

1.用投射器发射到飞行中的怪物，例如火龙，浮空龙等，可以令魔物倒地。

2.可以驱赶讨厌光的猫蜥龙。

飞散核桃

1.命中时会发生冲击，使魔物胆怯。

2.会解除一部分魔物的特殊状态。例如可以中止炎王龙的核爆。

爆裂结晶

1.龙结晶之地等同于飞散核桃的存在，性能等同于飞散核桃。

投射器松明弹(种火石)

1.松明弹击中地上会产生有持续伤害的火堆。

2.在瘴气之谷， 产生的火堆能够驱散一大片瘴气。

3.让怕火的小魔物不敢接近。

4.在狩猎熔岩龙时可以用松明弹令魔物的肉质保持软化。

5.射入水中会马上熄灭。

投射器贯通弹(尖锐石)

1.能发射出多段攻击的贯通弹，连击数很多，由魔物的头贯通到尾巴可以做成不错的伤害。在对体型较长的怪物射击时，由于hit数多会打出怪物小硬直。例如雪见樱中的樱火龙开场抬头龙吼可以被贯通弹打断，之后会直接进战而不会有龙吼。

2.在地图上踢铁鲎会掉落尖锐石。

投射器灭龙弹(灭龙石)

1.拥有龙属性，可以发动龙封力，封印古龙的部份技能，例如炎王龙围著身的火炎，尸套龙的瘴气领域等。

2.击中古龙种头部会有小硬直。

投射器黏着弹(黏著弹)

1.射击后会黏着在怪物的身体表面。如果攻击该部份会发生打击属性的冲击波。具有很高的气绝值，很容易可以令怪物昏厥。

投射器爆发弹(可燃石)

1.射击后会发生爆炸，造成伤害。

2.在地图上踢爆弹甲虫会掉落可燃石。

投射器闪光弹(光虫)

1.射击后对怪物造成致盲效果，如果怪物在空中则会因致盲而坠落(除炎妃龙、麒麟、历战王钢龙等不吃闪光的古龙外)。

2.当炎妃龙被紫炎包裹着的时候，闪光弹极大可能诱发炎妃龙直接核爆。

3.闪光弹无法造成实际伤害。

4.技能“闪光强化”只会提高闪光发生半径(即闪光生效距离)，并不会降低历战个体的闪光耐性(历战古龙只吃四次闪还是只吃四次)

投射器音爆弹(鸣袋)

1.角龙、黑角龙钻地，泥鱼龙、熔岩龙潜水(岩浆)，可使用音爆弹炸出来。

2.射击地上可以发出声响，引起魔物的注意。

3.在大蚁塚荒地右上角，可通过击落在飞的翼龙进行剥取获得鸣袋。使用石头击打翼龙时会发出音爆冲击波，可帮助狩猎。

投射器粪臭弹(魔物的粪/转动过的粪)

1.可用于驱赶魔物，常见用于爆鳞龙、恐暴龙。

各种飞刀

需要打奇面族掉落飞刀，然后自带材料进行调和，不可带出任务外。使用效果同飞刀所标注的异常状态。

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