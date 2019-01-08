古剑奇谭3章鱼怪怎么打？各阶段打法技巧是什么

古剑奇谭3章鱼怪是副本BOSS，有着三种阶段，91单机小编给大家带来古剑奇谭3章鱼怪打法。
古剑奇谭3章鱼怪怎么打
P1阶段
优先打掉两只触手，触手气力满了会扫地板，看着气力条打，及时闪开，左边的触手站在靠下(远离BOSS那边)，右边的触手站在靠上(靠近BOSS那边)进行攻击，触手会散射3个墨球，左边触手向上放，右边触手向下放，站在我说的位置不会中那个球，然后就是出现黄条提示是5连墨球点名攻击，可能会点3个人，如果点的是你按住防御，5次攻击后急需输出即可，两个出手打掉输出BOSS(此时BOSS瘫痪倒地)输出到一定程度转阶段。
P2阶段
转为横轴模式，BOSS位移至场地一次，只会一个技能，就是喷3个纵向排列的墨水球，这时候只需要一直贴着BOSS进行输出即可，出现黄条按住防御，防御成功松开急需输出，循环3-4次(具体不记得了，时间有点久)后BOSS会向场地另一边位移，位移的时候有碰撞伤害，按住防御即可，BOSS到达另一边则急需输出，保持前面的循环即可，打足一定伤害BOSS会瘫倒，起身重置碰墨球的次数，伤害值打足后转入P3阶段。
P3阶段
大致同P1，但场上会刷虾兵蟹将，建议优先解决虾兵(虾兵有一定概率被卡在栏杆外面不进来)，螃蟹基本不用管，同样优先输出触手，但是BOSS比P1阶段多了个喷墨球，注意躲避，触手的解决方式同P1，然后集中火力输出BOSS即可，红色提示闪开就行，基本不会被什么伤害打到了。
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