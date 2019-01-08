剑网3坐骑赤珠飞电·疾风怎么样 赤珠飞电·疾风获得方法介绍

2019-01-08 17:11:11 来源：91单机游戏 编辑：NO

剑网3坐骑赤珠飞电·疾风是游戏中最新上线的一匹坐骑，很多玩家都想入手一只，那么赤珠飞电·疾风怎么获得呢？下面就一起跟小编来看看！

赤兔在剑网3中的名声还是比较大的，而且深受天策玩家的喜爱，很多玩家对于这匹骏马可以说是非常关注了。而最近赤兔还更新了一个版本叫做赤兔Plus，那么这是一匹什么样的骏马呢?下面就给大家介绍一下!

赤珠飞电·疾风

获取方式：

上阳宫·双曜亭，击败哥舒翰几率掉落

官方介绍：

赤珠飞电乃是哥舒翰爱马，相传其目赤如珠，快若飞电。

哥舒翰期盼自己的爱马能够像传说中的神驹爪黄飞电一般神勇飞快，助自己驰骋沙场战无不胜，即将其命名为赤珠飞电。

坐骑展示：

小编点评：

说真的这匹真的跟赤兔很像，不过很多网友都调侃说这个发量比赤兔多，属于赤兔Plus。想想好像也没哪里不对哈哈!

不过本身作为一匹骏马，颇有神马风范，而且看起来就很精神，是小编比较喜欢的类型哦。