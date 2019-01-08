《战地5》新手怎么玩狙击手？新手狙击手玩法解析

2019-01-08 17:09:50 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

侦察兵是《战地5》中比较难以上手的兵种之一，而作为狙击手的侦察兵就更难了。那么在游戏中狙击手新手该怎么玩呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

新手狙击手玩法解析：

战五的狙核心机制就是鼓励你打头，而且战五不像战一，靠占点才能赢，战五是减分机制，也就给狙击手更大的作用和发挥空间，只要能尽量减少自己的死亡数，更多的击杀敌方，那么你这把狙对团队就是有贡献的，比如你的战绩是50\0那么-除去敌方救起来的，就假设对方救起20人，起码你能让敌方减30分，好多人说打头打不到，太难，其实是你们选择目标有问题，战五的狙要尽量少开镜，多观察，少开枪，尽量保证命中率，多移动，用弹线和敌方狙击手反光去找人，为什么不推荐望远镜去索敌，因为耽误时间，有时候目标就那么一瞬间停留开枪，你用望远镜发现目标，在切回狙可能机会就错过了，锁敌好像才给15分，你爆个头就是三百分到五百分，我从来不用望远镜索敌，除非看见对方载具我是必锁的，因为载具作用还是很大的，这样能给友军载具提供目标位置，还能提醒我方没有反坦克能力的兵种远离目标，减少敌方载具对我方造成的损失。

要明确狙击手要针对的目标，首先是敌方机枪手，火力猛对我放突击兵威胁最大，而且都是趴地板的固定靶，枪线也最明显，还有就是载具上方的机枪手，定点武器的射手，这些都是白给的人头，自己尽量做到不开镜找人减少暴露的几率，多移动，不要原地停留超过2秒，移动靶能不打就不要打，因为移动靶很难命中，你打了一枪对方马上有防备，一个绷带，你在接一枪还是死不了，第三枪你确定还能命中吗?遇见会走位的基本你就没机会了，就算命中了，你也暴露了，你开枪是要停顿的，不然会影响准度，开枪次数越多停留次数越多，被对方狙击手爆头的几率也就越高，所以要学会忍耐，一个移动靶三颗子弹，一个固定靶一发带走，战五子弹有限，移动靶非常浪费子弹，所以尽量不要去打移动靶，一开始可能觉得很无聊 忍不了 但慢慢你会发现，正确选择击杀目标，会大大提高你杀敌效率，看似节奏很慢，但你打久了会发现，你的战绩会越来越好看，杀的越来越多死的越来越少。



好多人不知道选择哪把狙，我个人用两把狙，克拉格和小李子，一把远程支援清点，一把打冲锋，克拉格可远可近，开镜手感轻，弹道下坠不次于98k射速比98k高，容错率底，枪身也轻，移动速度要比98k快一点点，小李子射速快，爆头判定范围是最大的，迷之爆头，准度够了，能跟对面贴脸干，而且战五的狙是可以闪镜的，30米以内准度是可以保证的，只不过右键跟左键按下的时间要控制好，右键按下一秒后再开火，这个有点难，建议保证基本功以后再研究这些花式还容易被喷的打法...至于98k，子弹飞行速度可能是最快的，但是射速和开镜以后从下向上抬那一下真心很不舒服，开镜慢，移动速度慢，这都是硬伤，遇见突发情况基本凉凉，98k是信仰之枪，但肯定不是当前版本最好用的一把狙，我建议小李子跟克拉格都要练，能应对不同的地图，不同的局势，这样才算个队团队有作用的狙击手。