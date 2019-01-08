黑色沙漠新手荣誉难度怎么开局？前期发展流程是什么

2019-01-08 17:09:24 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

黑色沙漠新手荣誉难度对开局玩法的要求很高，不少玩家都被劝退了，91单机小编给大家带来黑色沙漠新手荣誉难度开局攻略，希望能够帮助各位玩家。

新手荣誉难度开局攻略

首先，伊凡加点一点变形一点战场，天赋处刑专家，生存一点念力用来拿毒雾桶。技能如下图。

此处有两个睡袋和啤酒带上。接着触发温戈迪，拿上旁边箱子里的装备，搜刮一波钱。

杀掉二楼的狗和两个魔导师然后利用穿墙bug拿桶，因为力量高可以直接放在身上还可以利用念力拿第二个桶不过一个桶就够了，配合隐身加推迟回合战斗非常的简单。然后到三楼杀掉两只虫子回一楼再杀掉几只虫子接着干掉那个受伤的魔法师结束序章。

好的，接下来开始我们的第一章，首先把桶放在刚开始的海滩上，然后到这个地方把花和铲子以及睡袋拿了。

召集队友，记得在召集队友前一定不要有任何的战斗和得经验方法所以我选了伊凡开局不然伊凡百分百自动2级。

费恩选的影刃无他需要他的1级盗窃。然后从左边梯子爬进城里，接下魔导师和高文的任务，拿下洛斯当召唤师，然后触发广场传送点，到后面拿下希贝尔当弓箭手，回头解救精灵，升级。