审判之眼死神的遗言仙人井山任务如何完成 仙人井山任务攻略一览

2019-01-08 17:07:07 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

审判之眼死神的遗言是一款以现代东京为舞台的法庭剧动作游戏。审判之眼死神的遗言仙人井山任务怎么做?想必很多朋友都还不是很清楚吧，所以呢小编今天给大家带来的就是审判之眼死神的遗言仙人井山任务攻略，需要的朋友还不快进来看看?

仙人井山任务攻略

随第 5 章主线剧情出现。与倒地老人对话，并在儿童公园的栅栏边取得草药。

发生战斗，打斗一段时间后，发现敌人无法击倒。此时出现事件，获得仙药，使用并再度战斗取胜，获得龙宫城钥匙。

到达龙宫城，解锁仙药系统，以后也可以过来购买仙药，地图上也能捡到各种仙药素材。

井山需要一些材料进行仙药制作，帮他找到并交回就会提升好感。

摔掷仙药：需要 2 个能量饮料空瓶(粉红大街后巷可以刷出来)和 2 个小树枝(公园前大街可以刷出来)。

刚打仙药：需要 2 个凹陷的碳纤维(很多地方能捡到)和 2 个铜盘(战斗获得，或者在惠比寿屋买)。

轻松隐身仙药：需要 5 个鲔鱼饭团，5 个鲔鱼蛋三明治，4 个生肉口感三味鲔鱼片猫罐头和 2 个综合寿司。(都可以在各地的POPPO 便利店和唐吉坷德买到)

昏倒双击仙药：需要 4 个精巧螺丝，2 个老旧电路板(可以在各处捡到或者在惠比寿屋购买)，2 个不可思议的石头和 4 个顶级黄金鲔鱼颊肉猫罐头。

以上就是小编给大家带来的审判之眼死神的遗言仙人井山任务攻略，想必大家都了解了吧。