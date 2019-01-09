dota自走棋新手入门怎么玩？新手入门玩法阵容推荐

dota自走棋是游戏中的一个休闲玩法，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中新手该怎么玩好？新手阵容该怎么搭配比较厉害呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！
dota自走棋新手入门玩法推荐
1.金钱
作为本游戏唯一资源，来源方式为每回合基础收入+利息收入+胜利收入+连胜收入或连败收入。其中利息收入是比较容易做文章的，新人和老手的差距普遍提现在经济控制。众所周知总金钱越多利息越多，50块时利息达到最大5块，快速到达50块可以说是大部分阵容的共同目标，最理想的状态就是每回合保证50块存款只消费利息。另外注意避免人死了钱没花了的状况
2.等级
金钱消费第一大类就是等级，每个等级下各星级抽卡的概率不同，具体参考游戏内，某些阵容核心为4星或5星，这时候就需要攀科技，攀科技的要点是保证一定的退路，中期可以用一些其他非最终阵容的英雄来撑住局势，攀科技过快而不注意局势很容易崩盘+攀科技后抽不到想要的卡
3.备卡位
管理备卡是很重要的一点，因为3合1的机制导致3星英雄成型前会占用大量备卡位，一般来说直到游戏结束，赢家的英雄也会有几个不是3星，所以中期的时候要适当放弃某些英雄的升三(这一点上xg理解很到位)，否则很有可能会出现全听牌超出备卡位的状况，手忙脚乱下很容易会被系统卖卡，产生失误。另外4-5星英雄在9级之前应避免升三
4.卡池
作者小贴士里提示说抽卡是大家从一个卡池里抽卡，这也就造成了互相卡的情况，在选择阵容时选择一些别人不选的英雄就能一定程度的占据优势，而后期争夺第一时也可以利用这一点来卡一些关键英雄，即使你不需要
前期金钱怎么攒?
前期尽量避免抽卡，本着有什么用什么的思路来买卡，中期来决定最终阵容
5.阵容
阵容的存在是因为类别相通的英雄有所加成，这里要说明加成的存在是独立的，比如战士，3个战士+8甲，6个战士是10+8=18甲。我们把所有类型分为三类。
首先是靠最多6人触发的buff：
然后是最多4人触发的buff：
术士，工匠，兽人，德鲁伊，萨满，龙，娜迦，元素，亡灵
以及独立存在的buff
食人魔，恶魔，恶魔猎手，矮人
精灵：游戏总共有7个精灵供选择，6个达到最大值，提供的闪避克制物理流派：猎人，巨魔，刺客这一类靠平a输出的类型。现版本不如刚出现时的闪避加成高，以至于平a流现在也能打的动，加上精灵普遍是脆皮，所以现在逐渐被冷落，不太推荐。副类别里有两个刺客，所以常和刺客属性配合。
战士：莽夫加甲流，拥有战士属性的英雄多而且科技需求低，故而前期强势，3个加的甲就足够以胜利的姿态挺过前期，所以不论是否决定以战士为最终阵容都可以用来过度，后期也有不俗表现，后期靠doom克制法系，巨魔增加输出，船长增加控制，根据对手的选择来克制。吃鸡常客，新手必备
猎人：游戏中只有6个猎人，而且有一个5星潮汐，所以到成型有很长的路，不过3猎人收益就已经不俗，兽王风行小黑火枪随意搭配，但是全期吃前排，很多人不注意前排，在3转6的过程中往往吃大亏。后期成型后拥有美杜莎+潮汐的双群控，非常强势。摆阵时注意保护后排，以及保证双大放出。副属性上一般配合亡灵
骑士：一样仅有6个骑士，没得选，骑士的减伤是不分物理魔法的，而且有两个人类，所以非常肉。骑士一般中期成型，2个骑士可以成为一个比较不错的前排，4个就已经非常肉了，可以安心度过中期，6个之后就是几乎无敌的前排。骑士吃输出，因为6个骑士的输出都偏低，唯一的输出露娜也要靠其他buff才能显示出威力，不论是加攻击或者攻速的其他buff都不错。偶尔也可以配合法系输出，因为法师普遍为人类，保护的好的话，法师可以输出很多波。实战中发育上体验不太舒服，很多时候别人已经成型而骑士只有前排或完不成阵容，要随机应变，不一定追求完整6骑士。
巨魔：虽然只有4个巨魔，但是因为加成是攻速，是很强势的属性，注意2个巨魔只加成巨魔自己。巨魔个个是好手，尤其是小y巫医，技能控制非常足，前期随意凑成两个就可以达成不错的输出与控制。不过巨魔的关键点在巨魔战将身上，2巨魔和4巨魔差距比较大，而很多时候经常刷不出巨魔战将而导致巨魔体系不成型或成型晚，我的建议是看到巨魔战将之后再决定走巨魔路线。巨魔可以说是百搭，骑士，野兽，术士，都能达成不俗的效果。缺点是脆，容易被高输出秒掉关键点甚至整队
地精-工匠：这两个联系比较紧密的属性放在一起说，地精一直被称为弟弟阵容，就是因为往往前期无解肥，而到了中后期就没了声音。地精工匠往往连体出现，地精3单点回血+工匠2群体回血在前期是非常imba的，很少有阵容顶的住，但是地精工匠的核心飞机炸弹人都是5星，中间的真空期非常久，所以不要认死路，把地精看做前期过渡的工具，中期如果有更合适的阵容就转型，没有就用其他英雄过渡中期。然而纵然地精成型仍然不够强势，肉度上比不过战士骑士，输出上又只有魔法输出，并且缺少控制，所以往往难以吃鸡。地精的一个小技巧是配合冰女回蓝光环，会让地精前期更加强势，甚至于很长一段时间保持第一。
总结：这个模式需要的意识还是非常高的，金钱是唯一的游戏资源，需要节约使用，具体玩法技巧如上!
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