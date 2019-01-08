审判之眼死神的遗言怎么刷钱快 最快速刷钱手法分享

2019-01-08 17:05:32 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

审判之眼死神的遗言是一款以现代东京为舞台的法庭剧动作游戏。审判之眼死神的遗言中有很多地方需要花钱，比如道具和装备，想必很多朋友都缺钱用吧，所以呢小编今天给大家带来的就是审判之眼死神的遗言最快速刷钱手法分享，需要的朋友还不快进来看看?

最快速刷钱手法分享

方法1：

在获得畅玩券后，并且点了技能【双6王】以及【惊人眼力】后，首先游玩长程赛挑战赛制或标准遇到一次【骰子喵王】，赚取120-180万左右钱后，按照格子数去找【黑喵】，让他抢你，然后再追它(当然要合理利用蓝色骰子及红色拳头来增加掷骰子次数)，再次追上后战斗获胜，钱翻倍变240-360万，之后再去地图找紫色敌人再次击破，释放【黑喵】让他抢你，然后再追它，反复几次即可1小时【千万收入】。

方法2：

在获得畅玩券后，先赚取足够骰子次数，然后去战斗格子无限送死，每死一次地图上多一只骰子喵王，并且骰子喵王给钱叠加，也就是说第一只骰子喵王给了你40,50,60万钱，你再去遇第二只骰子喵王，他给钱就是70,80,90万，越到后面钱越多，优点就是不像上面这么麻烦。

以上就是小编给大家带来的审判之眼死神的遗言最快速刷钱手法分享，想必大家都了解了吧。