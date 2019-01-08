审判之眼死神的遗言格斗之蛇奖杯怎么玩 格斗之蛇小游戏成就达成技巧

2019-01-08 17:03:55 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

审判之眼死神的遗言是一款以现代东京为舞台的法庭剧动作游戏。审判之眼死神的遗言格斗之蛇奖杯怎么完成?想必很多朋友都还不是很清楚吧，所以呢小编接下来给大家带来的就是审判之眼死神的遗言格斗之蛇小游戏成就达成技巧，需要的朋友还不快进来看看?

格斗之蛇小游戏成就达成技巧

先说下基本操作，我们需要的就4种攻击方式，方块防御，←+圆圈蓄力攻击(两发光对决后手胜，没有发光的发光胜，蓄力攻击不会被普通攻击打断并且不扣血)，↓+圆圈蹲踢，以及yuan'q正面踢3连，选择人物GRACE(单纯是腿长比较好打)

打的时候可以明显的看出敌人种类，1-3太弱不做讨论，4,8,9上盘路比较强，下盘路弱，因此只需要用←+圆圈蓄力攻击和↓+圆圈蹲踢即可虐死，6是下盘路厉害但是可以接关所以不算难，5,7比较麻烦，是擅长投技的，这种敌人不管是逼到墙角还是近身都会被他投技费大半血。

因此攻关就是，首先选GRACE，然后每局开局，90%几率电脑会被你用蓄力攻击打掉一格血(剩下10%是开局防御，90%电脑一开始就冲上来揍你)，因此保持这个小优势开局，之后看敌人种类，如果是4,8,9上盘路比较强这种，就立马近身蹲踢，踢3-4次，电脑不防御开始出轻拳了，这时候我们继续用蓄力攻击打他，基本上他必吃，然后再反复蹲踢，踢3-4次，再蓄力就可以轻松磨死。

成就只要求到7关，所以这里说下5,7咋打，开局还是和上面一样，蓄力攻击开局，打掉一格血，因为5,7是擅长投技的，所以不能逼到墙角来打，因此我们要做的就是拉开距离，防御等对面来攻，期间可以做假动作(圆圈3连只踢一下)，然后正面踢3连，踢完没踢到就防御，如果第一下就被对面防御挡了立马收手变防御，如果命中了就3连，这样打中他一次后电脑会无脑冲，这时候我们蓄力攻击和他互怼，然后再拉开距离，再循环上面的就能把他打败。

以上就是小编给大家带来的审判之眼死神的遗言无人机奖杯获取攻略，想必大家都了解了吧。