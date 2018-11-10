机器人心瓣手术现场图片曝光 机器人做手术为什么会暴走？

最近有消息称机器人心瓣手术，那么机器人心瓣手术原因是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

这位病人在手术不久后就去世了。

英国在2015年2月进行了该国首例机器人心瓣修复手术，结果现场大乱：

机器人把病人的心脏“放错位置”，还戳穿大动脉;机械臂“乱动”打到医生的手;医生之间的交流全靠“吼”，因为机器人主机发出的声音过于嘈杂……

结果，这位病人在手术不久后就去世了。

据《每日邮报》、《每日电讯报》消息，自本月5日起，这场手术的主刀医师和其助手被英国纽卡斯尔市政府传唤，展开为期5天的听证调查。而从医生口中还原出的当时场景来看，机器人“暴走”的背后，可能还有人为因素。

“还没学会走路，就想着要跑步”

主刀医师纳伊尔(Sukumaran Nair)表示，自己曾错过两次机器人手术培训课程，其中一次是因为自己还有另一台手术太忙，抽不了身。“准备不足，我就像是还没学会走路，就想着要跑步一样。”

而当天是他本人第一次使用该型号的机器人进行心瓣手术。这台手术在当时，也是英国国内首台机器人心瓣修复手术。

当天的手术中，医生间的交流原本是通过话筒进行，但由于机器人主机发出“刺耳”的声音，很难进行沟通。当时他发现机器人把病人的心脏“放错位置”后，必须向其助手佩莱(Thasee Pillay)大叫才行。

他随后还看到机械臂“乱碰”助理医生的手，当场又一次大叫。

现场示意图 图自约翰·霍普金斯医学院

结果，机器人把病人的大动脉戳破，血溅到机器人的摄像头上，导致这台机器“失明”。这时，纳伊尔准备向在场的2位医用机器人专家(往往会在手术室内监控机器人的情况)求助。但他一抬头，发现两人“不见了”。

随后调查发现，这两人当时已经离开手术室，称“不想打扰医生工作”。纳伊尔最初觉得“他们可能是去喝咖啡休息了”，但其实两人已经回家。

医生不得不关掉机器，开始亲手操刀修复病人的动脉。但当时病人的心跳已经“相当微弱”。手术结束后不到1周，病人就在医院去世。

纳伊尔说，从那次事件以后自己主刀的手术再也没有使用过机器人。

本次听证调查预计在当地时间9日结束。

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