孕妇被人点火烧伤孩子怎么样了？嫌疑人抓到了吗？

最近有消息称孕妇被人点火烧伤，那么孕妇被人点火烧伤是怎么回事呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

“南国早报”微信公众号消息，11月8日，广西百色田东县皇家一号花园小区附近，一怀孕女子被他人点火烧伤，因伤势较重，该孕妇被送往右江医学院附属医院抢救并进行剖腹产。当晚11时许，两名女婴顺利出生。11月9日上午，田东县公安局发布警情续报称，作案嫌疑人系因个人积怨而纵火，现已被抓获。

南国早报客户端 图

11月8日，一名怀孕女子被火烧的视频在朋友圈传开。

记者了解到，事发百色田东县皇家一号花园小区附近，该怀孕女子被他人点火烧伤，因伤势较重，已从田东县人民医院转至百色的医院救治。

警方当日发布通报称，已着手展开调查。

据悉，孕妇被送往右江医学院附属医院抢救并进行剖腹产，经过医院各个部门的通力抢救，当天晚上11时许，两名女婴顺利出生。

11月9日上午，田东县公安局发布警情续报称，作案嫌疑人系因个人积怨而纵火，现已被抓获。

目前，案件还在进一步调查中。

延伸阅读

租房纠纷故意纵火致1人死亡 犯罪嫌疑人说她一共放了两次火

因为租房纠纷，谢某想通过制造影响继续住在承租房内，便用打火机点燃了堆放在楼道内的木柜、沙发等物品，引发火灾，导致1人死亡，造成房屋损失20余万元。因涉嫌放火罪，昨天，谢某在北京二中院受审。

昨天上午9时40分，55岁的谢某被带上法庭。已经退休的谢某是北京人，高中学历，曾因在超市偷东西被行政拘留。

根据检方指控，谢某因租房纠纷而意图制造影响以继续居住承租房屋，于2017年11月22日20时许在本市西城区某楼内，使用打火机点燃放置于一层楼道门厅北侧铁皮柜上的纸箱，后被楼内居民发现并扑灭。

因未达到预期目的，谢某于同年11月23日0时许再次使用打火机点燃堆放于一层楼道门厅南侧的床垫等杂物，引起该楼一层、三层、四层楼道内电箱、木柜、沙发、纸张等物品着火，火灾持续时间约40分钟，危及该楼40余户居民人身安全，并致110室居民董某被烧死于一层楼道门厅处，同时造成该楼墙体和楼板出现不同程度损伤，房屋损失共计人民币206377元。

检方认为，谢某故意放火焚烧公私财物，危害公共安全，并致人死亡及财产损失，应当以放火罪追究其刑事责任。

在法庭上，对于检方指控，谢某表示没有异议。谢某说，她自己的房子被别人骗走了。房子是骗她房子的人给租的，答应租一年，但是没过多长时间，就有人来轰她。她本想报警解决的，但不知道怎么想的，就想到放火这个办法。她认为放火可以引起警察的注意，可以帮她解决住房问题，却没想到会发生这么严重的后果。

谢某说，她一共放了两次火，第一次是点了一个楼道里的纸箱子，后来邻居出来帮着救火，她也帮着救火，火扑灭后，她还是想不通，又点了第二次火，火起来之后，她马上打了火警电话，消防队员来了后救了她和母亲。

在法庭上，公诉人表示，谢某主观故意及客观行为明确，构成放火罪。谢某行为恶劣，后果严重，仅因自己住房问题，采取放火行为，造成一人死亡及楼内人员的经济损失。谢某的行为危害了国家安全，社会影响极其恶劣。

谢某则哭着说，她对不起被害人家属，非常后悔，“我应该通过别的正当途径解决问题，我的行为导致了被害人的死亡，我真的错了，接受惩罚。希望有机会可以照顾我母亲。”本案没有当庭宣判。