颜骏凌离婚是怎么回事 颜骏凌离婚原因曝光

最近有消息称颜骏凌离婚，那么颜骏凌离婚是真的吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

本周中2比1击败北京人和之后，上海上港正式力压恒大夺得了本赛季中超联赛的冠军。在这个颇有纪念意义的夺冠夜，武磊、蔡慧康、吕文君、胡尔克等核心都带着妻儿出现在庆典现场，大秀恩爱羡煞旁人。

然而不少细心的球迷却发现，已婚的国门颜骏凌却意外形单影只，他的美妻朱玥并没有到现身。而正当球迷纷纷猜测颜骏凌婚姻生变时，北京时间11月9日凌晨，朱玥在社交网络上亲自证实了她已经与颜骏凌离婚的消息。

朱玥在接近凌晨1点的深夜，晒出了自己身穿粉色上衣独自站在外滩略显惆怅的背影。并且附图写道：“很多人关心我跟颜骏凌的事情，离了，原因很简单!希望大家不要再跟我提这个人了……”球队夺冠主力国门婚姻却生变，不少上港球迷也颜骏凌感到惋惜不已。

相信不少上港球迷对于颜骏凌的妻子朱玥应该都不会陌生。这位身材高挑、清艳脱俗的美女，曾经多次出现在上港比赛的看台上，为自己的丈夫加油打气，那时她可谓上港主场最亮丽的一道风景线。

毕业于名校华东理工大学的朱玥，在大学时就是一位乒乓球好手，这也让她此生注定与体育接下了不解之缘。2009年，朱玥通过相亲的方式认识了颜骏凌。而朱玥本分、顾家的品质也深深的吸引了这位上港国门。

当年颜骏凌可谓处于职业生涯最大的瓶颈期，被国青队贬为替补，然后又因为伤病被打回崇明基地，据颜骏凌回忆自己当时甚至算是身无分文，然而就是这样朱玥依然不离不弃，赶到基地自己掏钱住宾馆安慰处于困境的颜骏凌。

而两人在2014年终于结束爱情长跑正式成婚。然而正当上港球迷都为颜骏凌的美好爱情故事而感动时，这对夫妻最终还是遗憾的选择一拍两散。

在今年朱玥的个人社交账号上，她曾多次写下“看走眼”、“背信弃义”等争议词汇，疑似暗示颜骏凌不忠。率领上港创造历史，却在个人感情方面遭遇重大挫折并且被前妻指责，或许2017对于颜骏凌来说确实是百感交集的一年。

颜骏凌是谁个人资料

颜骏凌，1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员，现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛，作为球队主力门将，获得了中甲联赛冠军，冲入中超;同年，入选第一届U22国家队。2015年6月16日晚，中国男足在2018世界杯预选赛亚洲区40强小组赛首场比赛中客场对阵不丹，颜骏凌代表中国国家队首发出场。 2017年11月11日晚上，荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。