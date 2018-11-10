秦岚喊话陈小春事件始末图片曝光 陈小春和应采儿秦岚关系如何？

最近有消息称秦岚喊话陈小春，那么秦岚喊话陈小春说了什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

11月9日，秦岚在微博晒出一张与好姐妹应采儿的搞怪合影，并配文：“选来选去觉得还是这张最美， 敢吐槽，敢发黑照才是正版娘家人儿”，并喊话陈小春：“小春哥你说是不?”。照片中秦岚与应采儿都化着熊猫妆，秦岚是半只熊猫眼，而应采儿则是两只熊猫眼，两人贴脸合照看上去十分搞怪，大方自黑。

网友们纷纷评论表示：“你长的好看 你说什么都是”、“前排表白山风大哥，想你想你想你”、“敢发黑照才是正版娘家人儿，我懂了”。

延伸阅读

《延禧攻略》“富察皇后”深得人心 秦岚一改往日“心机狠毒”角色

《延禧攻略》持续升温，受人喜爱的富察皇后即将下线，预计又要引发观众一片泪目。剧中,秦岚饰演的富察皇后是乾隆的原配妻子，宛如史书中对皇后的各种美誉，端庄贤良、文静典雅、出身名门而生性节俭，深受皇帝宠爱。后因两个儿子接连夭折，因病身故。秦岚少年成名，在此之前她让人印象深刻的角色是心机颇深的“知画”，还有内心奸诈狠毒的“吕后”，如今来了个大反转，接受采访时她笑言：“嗯，应该借此机会，翻身了!”

善良娴熟也出彩

“秦岚一滴泪，天上一颗星”。这是琼瑶曾经给秦岚的赞誉，从前对这句话不是很理解的观众如今看《延禧攻略》终于能体会到秦岚的美自然又纯净。《延禧攻略》中，她成功塑造了史书上记载的那位贤良淑德的富察皇后，一出场，便让人感觉端庄娴静，与其他妃嫔和宫女的相处中也落落大方，在与皇帝相处一如居家夫妻，恪守礼度又甜蜜恩爱。秦岚说：“据我所知，除了长孙皇后之外,富察容音应该是历史上最贤良淑德的皇后了，能够出演一个如此完美的皇后形象,我感到特别荣幸。演完富察皇后我会觉得很温暖，所以希望通过这个角色能给更多观众也能带来同样的温暖。这样柔软的角色，能带去更多的阳光、更多的正能量，我觉得是一件挺幸福的事情。”

《延禧攻略》中有不少角色是配音演员后期完成的，而秦岚坚持原声配音，效果很好。她故意放慢语速，稍显有气无力，以求更贴近皇后温和的气质，秦岚说：“历史上，富察皇后在37岁离开乾隆，乃至于之后的四十几年，乾隆会一直怀念她，是因为她确实是一个非常端庄自持，稳中有细，细中又精的一个女子。所以她一定不是一个张口就出，不三思而后行的人。我本人说话直来直去，那样的状态不太适合富察皇后。当时搜集了很多资料，我觉得富察容音的样子就是会跟从前的我们看的一些宫廷戏里面的皇后会有所区别，于是从言语的语速和语气力道上，我都做了一些调整和设计。”宫廷剧中的皇后要么是权欲计谋傍身的反派，要么是宫斗中软弱、木讷毫无存在感的摆设，如富察皇后这样，善良温和到毫无一己私欲又能得到观众喜爱，不嫌其懦弱的角色，实在难得。秦岚表示，在角色设计上她给了富察皇后更多柔软的部分,遇到任何事情,都以温柔的形式去接纳和化解。但秦岚也深知温和的角色很难出彩，她说：“很有矛盾冲突的角色反倒好演,因为你只要表现出来就好了。温和的角色,你要把她演出层次,在温和中透出力量,这其实不是一件容易的事情,在这方面的塑造上还是有些难度的。”从目前观众的反响来看，显然秦岚不仅做到了，还造就了意想不到的效果。

放慢脚步 全心投入

秦岚凭电视剧《还珠格格3》出道，此后十几年没再演过清宫戏，这次拍《延禧攻略》让她深感震撼的是摄制团队的整体升级，“美术、置景、服装、道具,一切都能帮助演员达到更好的效果。我的服装一套要四十几万，穿的时候压力很大，生怕刮坏了。其实这部戏里的很多造型都是非物质文化遗产的一部分，包括我头上的通草绒花也是非物质文化遗产，现在能做这个花的已经没有几个传承人了。服化道上，相信大家应该已经看到了我们的用心和投入。”

尽管在影视剧中塑造过不少狠角色，但生活中的秦岚自言富察皇后性格有些相似，比如喜欢照顾人。秦岚说每天收工之后她都会准备好吃好喝召集演员们去自己房间，大家聚在一起有说有笑，这是她喜欢的工作氛围。秦岚回忆：“我的戏份杀青那一天，所有人都来了，大家一起祝贺我杀青。当时高贵妃、璎珞、尔晴和其他好姐妹都难过地哭了，我已经很多年没有试过拍戏是这个样子了，所以《延禧攻略》不只收获了一个好看的剧，还收获了这么多人的感情。”表里如一，难怪如今观众都调侃《延禧攻略》中的后宫是皇后的后宫。

《延禧攻略》之前，秦岚已经有几年没有参与电视剧的拍摄了，偶尔在一些综艺节目和小型网剧、微电影之中露面。对此，秦岚坦言：“这两年的脚步可能放慢了一些，是因为我发现自己是一个容易满足、随遇而安的人。不过把脚步放慢可以多去吸收生活中的一些能量，多思考一下。如果我不停地拍戏，不停地去释放能量的话，就没有时间去吸收，我会担心自己会枯竭。以前演了很多激烈的、狠毒的角色。作为演员，我一定要去适时地尝试一些不一样的角色，我希望能够多给大家带来一些不停变化的、不同面的我。”