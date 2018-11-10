下一站传奇陈乐一青鸟为什么走红 陈乐一青鸟是哪一期

消息最近观看下一站传奇的小伙伴也知道陈乐一青鸟，那么陈乐一青鸟是谁唱的呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

陈乐一青鸟歌词

青鸟 (Live) - 陈乐一

原唱：生物股长

词：水野良树

中文词改编：陈乐一

曲：水野良树

编曲：江口亮

音乐总监：安栋

舞台总监：陈倩

音乐导演：薛钦之

展翅高飞之间

便能到达梦的终点

铭记一直向前

属于我 属于我

蔚蓝的天

凭着悲伤的滋味

不曾真的理解

品尝过往的苦涩

也不停探索此刻

能不能让我弃舍

早已呆够的笼巢

从今以后我再也不回头想

就让急促的呼吸声

与这心跳

一同高昂

抬头仰望广阔天空

脱离牢笼

展翅高飞之间

便能到达梦的终点

铭记一直向前

是那片 是那片

雪白云天

是那片 是那片

雪白云天

是那片 是那片

雪白云天

明知终有一日

会坠落成残伤

就算这样

我心依旧

追寻属于我的光芒

展翅高飞之间

无论如何都不停歇

铭记一直向前

是那片 是那片

雪白云天

冲破云端之间

便能到达梦的终点

铭记一直向前

属于我 属于我

蔚蓝的天

属于我 属于我

蔚蓝的天

是那片 是那片

雪白云天

陈乐一青鸟是哪一期

是第三期哦!

最近，综艺节目《下一站传奇》中，陈乐一演唱的歌曲《青鸟》收获了不少好评。这首歌也火速走红网络。

网友评价：

每一个人面对着苦涩的现实，忍受着渴望着蛰伏着。纵然前面是无知黑暗，只要有一点点光芒，也会毫不犹豫冲天飞翔。随风那一刻，追随着内心的向往，就算逆风也不可阻挡。国语部分铺垫着情绪，日语一出绷不住的泪腺，抻不住的执念。

首先没有原唱有感觉，但是作为资格12年的火影迷，从小看到大，这首歌也听到现在，只能说改的真的特别棒，首先都说日文歌改成中文歌词会比较中二，可是这首歌改的充满正能量，而且歌手的气势特别配合，后面对日文的演唱也是恰到好处，真的是神作!支持!

陈乐一个人资料：

国籍：中国

简介：陈乐一，蜜蜂少女队公司的练习生，唱跳俱佳，还是一位动漫博主，参加过第十四届中国国际动漫节B馆的演出、2018年的氧气音乐节和《我爱二次元第二季》。=