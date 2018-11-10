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江疏影不雅视频事件真相大白了吗 疑似正主出现和江疏影相似度太高

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-10 08:23:23| 编辑：透透的

最近有消息称江疏影不雅视频事件真相大白，那么江疏影不雅视频的女主是谁呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

说起江疏影想必很多人都是认识的，她曾经是胡歌的女友，是一位肤白貌美大长腿兼演技于一身的大美女，近几年在娱乐圈发展可以说是顺风顺水处在事业巅峰，但是最近被爆出了负面新闻!

江疏影不雅视频事件真相大白？疑似正主出现和江疏影相似度太高

视频中的女子和江疏影相似度高达百分之九十五，无论是脸型还是眉眼都非常的相似，但是凭借和明星长得相似的容貌来博取关注的人，如今在网络直播平台也是屡见不鲜，但是利用相似的容貌可以抹黑别人来博取关注，这样的行为无非是恶劣的!

江疏影不雅视频事件真相大白？疑似正主出现和江疏影相似度太高

其实这样的事情在娱乐圈中很是常见，而且在我们生活当中也是不止一次的听说这样的事情，但是对于我们普通人来说就有些难以接受，更何况是娱乐圈的明星，这样的事情被传出，损害的明星对观众的好感度，如果好感度没了那么这个明星也就废了，更是没有所谓的代言和影视剧的拍摄。所以说在事业上有着很强的打击。

江疏影不雅视频事件真相大白？疑似正主出现和江疏影相似度太高

但是最近关于江疏影的时间有了新的进展，那就是无所不能的网友找到了视频莉真正的女主角，如果这件事情真的被证实的话那么江疏影就可以彻底的走出。这个视频火起来的原因就是因为作者在发布视频的时候，她所用的名字就是江疏影，所以很多喜欢江疏影的朋友在看到这个视频后就开始疯狂地转发，才造成了今天的这个局面。也就是这个视频造成了江疏影本人的困扰。

江疏影不雅视频事件真相大白？疑似正主出现和江疏影相似度太高

之后没过多久网友就找到了这个跟江疏影本人长相极度相似的人，如果不是很熟悉她的人根本看不出来，这也难为了网友，毕竟他们跟明星接触的时间是有限的。在这里不得不说网友的强大第一观察仔细，第二还有很好的分辨能力能够在很快的时间里找到了真正的女主角，而还清江疏影的清白。但是这件事情还需要进一步的证实。

江疏影不雅视频事件真相大白？疑似正主出现和江疏影相似度太高

很多网友看到之后也表示：都这么久了也该结束了，真真假假大家出来一辩就知。还有的说：这次该真相大白别再有新的进展了。

看完这篇文章有何感受？

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