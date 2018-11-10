郭晓东婚内交往江一燕是真的吗 江一燕躺枪黑历史被扒

最近有消息称郭晓东婚内交往江一燕，那么郭晓东婚内交往江一燕是否属实呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

《妻子的浪漫旅行》接近尾声，没想到节目里最大的狗粮是来自郭晓东和程莉莎的。两人不像节目一开始的样子，郭晓东也不是个直男癌，程莉莎也不是个傻大姐，大家都误会这两人了。

节目里恶意剪辑，给他们这对夫妇带来了很大的困扰，最近两人又上了一档节目，节目里剪出来的预告十分吓人。蔡康永尖锐的问郭晓东有没有在两年期间和别的人交往?郭晓东回答说“是江一燕”

这预告一出简直吓sky人啊，郭晓东两年前和江一燕交往?那么大胆的在节目和老婆面前承认这事，这简直不可思议，吓得小8瓜都掉了。

下面的评论也开始扯到江一燕曾经当小三怀孕斗走原配的传闻，江一燕苦心经营多年的白莲花形象，就因为这事黑历史又被提及。

一贯稳重的郭晓东一下子就爆发了，直接在微博上说节目组恶意剪辑，还对江一燕说了声“对不起”。

但是随后郭晓东又秒删了这篇怼节目组的微博，节目播出的时候，他也不发微博宣传节目，只是转发了老婆的微博，对老婆说了一番表白的话。毕竟节目组刚刚从预告里给他来了一个“送命题”，就算老婆不误会，很多网友都会误会的，所以这时候表忠心是必须的。

而郭晓东当年和程莉莎曾经分手过两年，那段期间程莉莎去看刘若英的演唱会，结果偶遇郭晓东和别人一起看演唱会。

郭晓东拿了两张票，另外一张就在江一燕的手里，但是郭晓东特别大方的说出她的名字，还说她是自己的一个师妹。

蔡康永问郭晓东和程莉莎分手期间，有没有和别的人交往，郭晓东闭口不答，程莉莎这时候出来说“两人关系很客气，江小姐不是最重要的，重要的是和别人”意思就是即使两年期间有和别人交往，也不是和江一燕。真是好大的一个误会啊，分手的两年期间和江一燕去看了个演唱会，所以说不是婚内出轨，也不是江一燕当小三。所以小8也能理解郭晓东为什么会发微博和节目组正面撕，这样误导观众也太过分了吧!

这些节目的剪辑师移花接木的功力那叫一个炉火纯青，之前就有一个节目请来了李若彤，让他看几版小龙女的视频，看到陈妍希的时候，小窗口李若彤的表现是大笑然后捂眼睛。节目播出后大家说“李若彤好耿直”“是陈妍希丑的辣眼吗?”“看李若彤的反应就知道陈妍希到底有多差”

但其实也有人说李若彤架子太高，不尊重其他演员的劳动成果，恃才傲物。真是冤枉啊，李若彤后来回应说，现场放了搞笑成分的片段，所以才会笑得那么开心。

实际上李若彤对后辈的态度很好，鼓励的同时还表示了信任。

好好的不行吗，为什么要靠着恶意剪辑来吸引观众呢?提高自己节目水平才是王道，别把心思都放在哗众取宠的事情上。