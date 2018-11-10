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高云翔性侵案再反转？ 两大证据力保自己清白是真的吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-10 08:21:22| 编辑：透透的

最近有消息称高云翔性侵案再反转，那么高云翔性侵案最新消息怎么样呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

高云翔性侵案一事持续到现在已经有不短时间，一案反反复复终是没有个结果，网上曝料高云翔即将无罪释放或是被判刑的传闻种种，在前阵子港媒传出高云翔一案似乎有转机的新闻，讲述了疑似事情真正的内幕：参与其中的王晶是整个案件的主使者，同时他是高云翔某剧的制片人，两人因为片酬方面出现了矛盾，闹得不开心，因此王晶才设此计来陷害高云翔

高云翔性侵案再反转？两大证据力保自己清白 女方真的要凉了？
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前阵子高云翔也被曝出几个月来首次发声，朋友圈发了张老婆董璇的靓照，还配图“太阳”的表情，疑似心情大好，胜诉在望，董璇在整件案中一直义无反顾的支持他，估计胜诉了高云翔第一个就是想跟她庆祝吧

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前阵子高云翔也被曝出几个月来首次发声，朋友圈发了张老婆董璇的靓照，还配图“太阳”的表情，疑似心情大好，胜诉在望，董璇在整件案中一直义无反顾的支持他，估计胜诉了高云翔第一个就是想跟她庆祝吧

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而在近期，高云翔一案又有了新进展，澳大利亚律师唐林概括了法庭上双方的情况，他表示：高云翔的代理律师出示了两大证据力保他，算是做了很强的准备，整个看起来就是个同意的过程。

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第二也是非常重要的曝料，受害者在3月27号的第一份证词和28号录的第三方证词有巨大的反差，反差到不能自圆其说的程度，27号的证词就没有说到性行为，第三份证词就开始详细诉说了这一方面，面对受害者起伏不定的证词，最终法官决定认真考虑高云翔方提出的93号申请

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这样的述说让人感觉已经是在证明受害者女方估计要凉凉了，此次高云翔依旧是身着黑色西装上庭，不过不同的是在庭审结束后表情变轻松了很多，不再像之前的愁眉苦脸。高云翔因为此事也名誉大损，估计现在也没空在乎名声的事情，一心只想着胜诉，如果胜诉也是可喜可贺，只是估计在娱乐圈这条路他是很难继续走下去了。

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作为老婆的董璇一无反顾的支持，前阵子还被传出夫妻关系失和的谣言，董璇已经有心无力管不了此事了，现如今看来情况是有所好转，希望真正胜诉了一家人还是可以继续好好幸福生活下去吧

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看完这篇文章有何感受？

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