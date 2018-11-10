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贾乃亮李小璐同框是怎么回事 贾乃亮为何变成这样

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-10 08:19:12| 编辑：透透的

近日有消息曝光贾乃亮李小璐同框，那么贾乃亮李小璐同框是真的吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

说起贾乃亮大家肯定首先想到的是当时李小璐的夜宿门事件。当时这件事情被爆出后，李小璐在观众心中好妻子好妈妈的形象瞬间崩塌。一时间一家三口被推上风口浪尖。贾乃亮也抵不住外界的舆论，终于发生称：这件事已经严重影响到了他们家人的生活，希望大家给他们一家人一些空间。但是事情已经过去这么久了，不知道贾乃亮是否已经走出了阴影，和李小璐重归于好呢?

贾乃亮久违晒照，爬树上房不在话下，与李小璐难得“同框”！

前一段时间贾乃亮一直在剧组忙着拍戏，工作十分的忙碌，很少出现在大众视野，昨天晚上贾乃亮久违晒照，并且发文称：“日常，撸猫，爬树，吓唬员工，对于刚刚演完狙击手的我，见谁都想趴着看，见树就想爬，去哪都想隐蔽自己，看谁不爽就想狙它，没事经常正步走，见恶就想动手，哎，特警队留下的后遗症…… ”看到这样的发文真的是非常的有意思呢!

贾乃亮久违晒照，爬树上房不在话下，与李小璐难得“同框”！

照片中贾乃亮的状况可以说好得令人意外。譬如将身子横在树枝中间并面对镜头自信比出剪刀手，可以说，此时此刻的贾乃亮好像是突然解开了缠绕周身许久的枷锁束缚，再度恢复到昔日阳光活泼状态。看到如此上蹿下跳、搞怪不断的贾乃亮，大家也是开心了许多!

贾乃亮久违晒照，爬树上房不在话下，与李小璐难得“同框”！

曾经在事件中备受伤害、曾受巨大压力和痛苦的贾乃亮，则是一路走得坎坷得多。曾经的贾乃亮在人们印象中完全是个还没长大的逗比男孩，相当阳光活泼，可是历经了李小璐风波后，整个人气质发生了巨大变化变得忧郁低沉了太多，爬树上房不在话下，看了这样的照片，网友直呼：曾经逗趣的亮亮终于回来了!

贾乃亮久违晒照，爬树上房不在话下，与李小璐难得“同框”！

当然贾乃亮晒出的日常近照中，有一张照片最为引人注目：在这张照片中，贾乃亮惬意无比”葛优躺“在自己工作室的柔软沙发中，而一同入镜的墙上李小璐照片亮了。只见在工作室墙上，贾乃亮照片和李小璐照片是紧密挨在一起，这也是夫妻风波以来的贾乃亮与李小璐难得“同框”!

贾乃亮久违晒照，爬树上房不在话下，与李小璐难得“同框”！

看完这篇文章有何感受？

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