陈赫亲自设计雪地靴原因是什么 陈赫设计的雪地靴送给了谁多少钱

近日有消息称陈赫亲自设计雪地靴，那么陈赫亲自设计雪地靴怎么样呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

说到陈赫，大家应该还是比较熟悉的吧?

虽然之前陈赫因为和前妻许婧离婚受到不少诟病，不过后来他却凭借在跑男中的表现圈了不少粉丝。

现在陈赫和张子萱组成了一个有爱的三口之家，有着一个非常可爱的女儿。

而现在的陈赫，除了火锅店这个副业之外，又当起了“设计师”，设计了一双少女心满满的雪地靴。

而前段时间陈赫亲自设计的雪地靴也发售了，他更是“不惜血本”把自己的雪地靴送给大半个娱乐圈，一开始大家纷纷议论，价格曝光后网友们却直接闭嘴!

看来陈赫对自己亲自设计的这双雪地靴非常重视啊，就连爱妻张子萱都亲自上阵宣传了。

只见张子萱和闺蜜分别穿着粉红色和棕色的雪地靴在游乐园合照，非常的软萌可爱，给人一种治愈的感觉。

而且这双雪地靴最惊艳的设计就是上面的皮毛居然是爱心的形状。

就连我们霸气十足的“七哥”戚薇穿上了之后，都感觉软萌了不少呢!

陈赫甚至留言称，“戚哥，把鞋子驾驭到了新的高度，感恩。”

而“星女郎”林允也收到了陈赫的雪地靴。

和张子萱的萌妹风格不一样，林允穿起黑色的雪地靴就有一种“酷girl”的感觉。

还有一个收到陈赫礼物的，就是他的同班同学王晓晨了。

大家都知道王晓晨是一个长相非常甜美的女演员，所以这个baby蓝非常适合他。

王晓晨发文称：鞋子毛茸茸的非常可爱，陈赫还在下面留言：可爱又保暖，冬日送温暖。可以说他们两个的同学情也是非常深厚了。

看来这双鞋子真的受到了很多人的喜爱啊，不然也不会有这么多明星为他自愿宣传了。

一开始还有不明真相的网友攻击陈赫，说他是想要圈钱、想钱想疯了!

不过当这双鞋子的价格799元曝光之后，那些攻击他的网友就闭嘴了。

因为大家都知道，一双质量上乘的雪地靴，799元的价格绝对不算是贵，甚至可以说是非常实惠了。

看来wuli赤赤也是把价格给压到最低了，一点都不愿意多挣粉丝的钱。