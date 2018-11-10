91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

徐冬冬公布恋情曝光 徐冬冬男友为70后艺人身份资料介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-10 08:16:43| 编辑：透透的

最近最近有消息曝光了徐冬冬公布恋情，那么徐冬冬公布恋情是谁呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

晶女郎徐冬冬刚刚在微博上公布恋情，虽然只是简简单单的几句话，但看得出，他们之间的恋情已经有了很长时间了。

徐冬冬公布恋情 徐冬冬男友为70后艺人身份资料简介
徐冬冬公布恋情 徐冬冬男友为70后艺人身份资料简介

在徐东东眼中，男友是一个会做酸辣土豆丝和西红柿炒鸡蛋的普通人，说明二人已经很是熟悉，也已经进入到彼此的生活中，但重要的是他有一颗美好的心，而且还支持她。但徐东东并没有公布男方姓名和照片，因为他不希望徐冬冬掉粉。

徐冬冬公布恋情 徐冬冬男友为70后艺人身份资料简介

而在跟网友的讨论中，徐冬冬还评价自己的男友是一个接地气的人，不过在回复网友的评论中明确以肯定的口吻说是圈内人。

徐冬冬公布恋情 徐冬冬男友为70后艺人身份资料简介

90年出生的徐冬冬因为曾搭档张一山出演《余罪》而被大家熟知，而跟王晶合作《追龙》，又被大家称为晶女郎，悬疑片《大嫂》让徐冬冬再次成为红极一时。

徐冬冬公布恋情 徐冬冬男友为70后艺人身份资料简介

而在这之前，徐冬冬曾有一封告白信，被网友猜测是给未来的男友，只是没想到这么快就公布，不知道徐冬冬的男友会是谁呢?

”徐冬冬透露，男友是比自己大十几岁的香港演员、歌手，“之前是好朋友，在我情绪低落时他一直给我力量和信心，我觉得这个世界没有比他对我更好的人了。”

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号