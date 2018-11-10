徐冬冬公布恋情曝光 徐冬冬男友为70后艺人身份资料介绍

最近最近有消息曝光了徐冬冬公布恋情，那么徐冬冬公布恋情是谁呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

晶女郎徐冬冬刚刚在微博上公布恋情，虽然只是简简单单的几句话，但看得出，他们之间的恋情已经有了很长时间了。

在徐东东眼中，男友是一个会做酸辣土豆丝和西红柿炒鸡蛋的普通人，说明二人已经很是熟悉，也已经进入到彼此的生活中，但重要的是他有一颗美好的心，而且还支持她。但徐东东并没有公布男方姓名和照片，因为他不希望徐冬冬掉粉。

而在跟网友的讨论中，徐冬冬还评价自己的男友是一个接地气的人，不过在回复网友的评论中明确以肯定的口吻说是圈内人。

90年出生的徐冬冬因为曾搭档张一山出演《余罪》而被大家熟知，而跟王晶合作《追龙》，又被大家称为晶女郎，悬疑片《大嫂》让徐冬冬再次成为红极一时。

而在这之前，徐冬冬曾有一封告白信，被网友猜测是给未来的男友，只是没想到这么快就公布，不知道徐冬冬的男友会是谁呢?

”徐冬冬透露，男友是比自己大十几岁的香港演员、歌手，“之前是好朋友，在我情绪低落时他一直给我力量和信心，我觉得这个世界没有比他对我更好的人了。”