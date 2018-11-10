郭艾伦为何出现致命失误葬送比赛 郭艾伦微博发型身高为什么不去nba

近日有消息称郭艾伦致命失误葬送比赛，那么郭艾伦致命失误葬送比赛原因是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

北京时间11月9日，CBA常规赛第9轮打响，辽宁队主场迎战吉林队。郭艾伦此役砍下20分6篮板，其中第四节一人独得12分，可在比赛最后关头，他却出现了一次致命失误，最终导致辽宁队100-106输给了吉林队。

在上一场对阵青岛队的比赛中，郭艾伦再次爆发，砍下了27分12助攻的两双数据。这不仅是他本赛季第一次砍下两双，同时单场12次助攻，也追平了郭艾伦个人职业生涯单场助攻数的最高纪录。在他的组织串联下，辽宁队也飚中了20记三分球。

郭艾伦

可今晚面对东北老乡吉林队，郭艾伦的状态却算不好，上半场比赛，他10次出手仅有3中，只拿到了6分。而第三节比赛，尽管辽宁队打出了进攻高潮，一度反超了比分，可郭艾伦在这波进攻高潮中也只有2分进账，同样说明了他并未恢复到最佳状态。

而末节比赛，辽宁队又突然断电，结果被对手一度将领先优势拉开到了14分。此时郭艾伦才如梦方醒，他舍弃了不靠谱的三分球，转而开始不断利用突破去冲击篮筐。这次调整也起到了立竿见影的效果，郭艾伦不仅连续突破上篮和制造罚球杀伤，还造成了对手违体犯规。甚至在空中被推的情况下，郭艾伦依然能够将球放入篮筐，完成2+1。

可问题在于，相比于飘在外线投三分，每个球都咬牙突破到篮下，对于球员体力的消耗自然也是更大。郭艾伦整个第四节独得12分，几乎全部都来自于强行突破，也让他在最后时刻耗光了体力槽。在辽宁队落后3分的情况下，郭艾伦却无法再用突破甩开对手，结果死球后传球犹豫，被姜宇星直接抢断。后者随即推动反击助张彪打成2+1，为吉林队锁定胜局，这次失误，也成了比赛的转折点。

在张彪打成2+1后，出现致命失误的郭艾伦也懊恼砸球，可整个第四节他已经独得了12分，尽了最大的努力。如果没有他的话，辽宁队恐怕也无法撑到最后一刻。因此辽宁队输球的锅，不该郭艾伦来背，而郭士强在赛后也该好好思考下，如何用更合理的轮换，让郭艾伦能够保持充沛的体力，避免今晚的情况再次发生。(ssnake)

延伸阅读：末节12分却送致命失误!成败皆郭少领袖的必经之路

北京时间11月9日晚，CBA常规赛第9轮，辽宁队主场以100-106不敌吉林队，遭遇新赛季的主场首败。辽宁队后卫郭艾伦全场出场38分钟，20投8中，5罚4中得到20分6个篮板3次助攻。前三节，郭艾伦手感一般只得到8分。最后一节，郭艾伦虽然独得12分，但却在一次关键失误后功亏一篑。

就个人表现来说，这样的剧本多少有些似曾相识，就在辽宁队上一场主场大胜青岛队时，郭艾伦就是在最后一节爆发，那场比赛，他在末节独得12分，最终带领辽宁队在主场以136-117大胜青岛队，全场，郭艾伦贡献27分12次助攻，在最后一节尽显球星风采。

今晚主场迎战吉林队，郭艾伦前三节的状态并不理想，12投只有4中，而且三分球2投0中，还没有罚球，内外线都很难打开局面的郭艾伦前三节只得到8分，快攻反击和突破也迟迟打不开局面，状态低迷的郭艾伦一度看上去打得有些沉闷，那个平时能量十足、充满激情的亚洲第一后卫不见了。

第二节最后5秒，辽宁队执行上半场的最后一次进攻，郭艾伦持球推进准备通过突破来尝试攻击篮筐，但尴尬的是，他的突破遇到吉林队包夹，吉林队外援、过去曾在辽宁队效力过的多米尼克-琼斯直接硬生生从郭艾伦手中把球抢走，自己一条龙轻松完成反击上篮，为吉林队在上半场将领先优势扩大到8分。

前三节只得到8分，郭艾伦真的就要这么低迷下去吗?显然不是，最后一节，我们熟悉的那个郭艾伦又回来了。在连续三次三分球不中后，郭艾伦果断放弃了本赛季这项曾给予他巨大帮助的技能包，继续选择自己最擅长的突破，吉林队又何尝不知道郭艾伦要突破?在郭艾伦三分球全部打铁后，吉林队也几乎把所有防守都用在了防守郭艾伦突破上，但一度还是收效甚微。

从最后6分多钟完成末节首次得分后，郭艾伦开始连续展现出他在进攻端的杀伤力。终场前4分35秒，吉林队进攻不中，郭艾伦后场接球推进到前场，巴斯和李晓旭高位假装掩护打挡拆将吉林队两大内线全部调出篮下，郭艾伦也敏锐的发现了吉林队内线空虚的软肋。一个加速，郭艾伦摆脱对手完成上篮，将分差追到差9分，逼迫吉林队请求暂停。

最后3分13秒的时候，还是郭艾伦，还是突破。弧顶假装和韩德君打挡拆，郭艾伦突破一个变向直接单向突破直杀篮下，虽然吉林队内线张彪已经过来补防，但还是没能阻止郭艾伦的突破，而且，郭艾伦这次突破打进还有加罚，这球打进后，辽宁队落后5分，郭艾伦眼中充满了杀气，打出激情的郭艾伦怒吼着发泄。

2分40秒的时候，郭艾伦还是突破杀伤吉林队内线，这一次，他没有硬突，而是利用节奏和步伐上的变化，利用一个小欧洲步完成上篮，为辽宁队追到之差3分，个人末节得分达到12分。之后，他还助攻哈德森投中三分，个人末节表现到这里已经相当完美。

然而，就在比赛最后34秒，郭艾伦出现了一次致命的失误。第一次突破没能形成进攻后，郭艾伦把球分给外线的李晓旭。再次接球后，郭艾伦继续强突，想利用错位和速度优势小打大打吉林队大外援兰佩，但他并没能摆脱兰佩。在遇到吉林队后卫姜宇星的包夹后，郭艾伦本能的分球给韩德君，但却被对手识破并完成抢断。吉林队利用这次抢断完成2+1，比赛走势就此发生改变。

失误后的郭艾伦非常懊恼，拿着球狠狠的往地上一摔，对自己的失误也非常失望，但事实已经不可改变，郭艾伦也为这一次致命失误付出了代价。不过，话说回来如果不是郭艾伦末节的出色进攻，比赛可能已经早就失去悬念，而在最后一刻犯下致命错误后，郭艾伦也亲自让自己的努力功亏一篑，而作为辽宁队的领袖，从错误中吸取经验教训也是他的必经之路。

延伸阅读：

郭艾伦是比较可贵的国产后卫，关于过完一些进退两难的控球后卫而言，可以砍下30分的数据，在我国的后卫史上名列前茅!

那么郭艾伦离NBA等级还有多远?

经过相同身形、相同位置的林书豪来比照，你会发现，在身体硬件上，郭艾伦根本合格。

相似的身高，简直挨近的肌肉形态，至少从第一眼上看，两人的运动根底不会相差太多!郭艾伦很简单习惯NBA的对砍强度!

可是打球风格上，两人相差甚远。

一、十分多的NBA球员反响过，林书豪打球不算洁净。非运球手的手部动作十分大，但力气又刚好不至于侵略对方的圆柱体，这也是林书豪在身体吃亏的情况下，还可以打出林张狂的现象级体现的一部分原因。

“动作不脏打什么篮球?”尽管不是鼓舞球迷们在球场上脏乱差，但包含科比、詹姆斯，或多或少都擦一点打球脏的边!明显，郭艾伦在这方面并不习惯!

二、郭艾伦算是速度型后卫了。他的运球和爆发力只能算作合格!

不要忘了，林书豪在同期新秀里的速度仅仅弱于沃尔，而书豪可以拿下20+分数的竞赛，大多都是以3走神准为条件的!想要以速度去挑战NBA的威望的难度十分大!

很简单感觉到郭艾伦投篮的节奏感和出手速度，在NBA这样的层次上，郭艾伦的出手速度算是很慢的定点射手那一类!

最为持球手，想要发明得分，没有一手发明空间的尖端手法想在NBA安身很难!

麦迪是联盟最难防卫的跳投手，你要知道，麦迪的起跳高度和出手点简直挨近篮板的高度，这就需求很高的弹速和爆发力!

而郭艾伦在这一点上，只能算是路人版的“颠颠投”。

三、打破缺少变数

郭艾伦的打破路数十分像威斯布鲁克：直来直去。可是他又优于威少，郭艾伦更喜欢在打破前做些有必要假动作，保证打破的有效性。

可是之后就是直来直去的三步上篮，回身上篮和传球，甚至连急停跳投都比较少见!

同比之下，相同以速度见长的林书豪，却经常在篮下迂回，去识别敌我优劣。

“趁热打铁，再而衰，三而竭”关于防卫相同适用，第一次完全以得分为意图进攻，作用是最差的!但他比周琦在火箭的体现会愈加优异，至少他敢打，还晃倒过安东尼!