谷歌员工被撞身亡是怎么回事 谷歌中国籍洪晨雪被谷歌班车撞倒身亡现场图片曝光

近日有消息称谷歌中国籍洪晨雪被谷歌班车撞倒身亡，那么具体情况是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

美国当地时间周一晚7点左右，位于加州山景城的谷歌公司发生一起通勤大巴撞人致死事故。谷歌公司的中国籍雇员洪晨雪，在工作园区附近一个交通繁忙的路口，被公司的班车撞倒，不幸身亡。谷歌发言人确认了她的死讯，并表示沉痛哀悼。事故原因警方仍在调查中。据悉，死者今年25岁，刚硕士毕业，在谷歌财务部门任职，她的父母已经赶赴加州。事故发生后，陆续有路人自发在事发路口摆放鲜花，表达悼念。

这名会计师事发时躺在“Googleplex”大楼外的路上，医护人员曾试图通过执行心肺复苏来挽救她的生命，但她在现场被宣布死亡。

原标题：谷歌中国籍女员工被谷歌班车撞倒，不幸身亡

Emily Hong曾在加州山景城硅谷的科技巨头总部担任金融分析师。警方表示，没有任何迹象表明司机有酒驾和毒驾，而且穿梭巴士是由人驾驶而不是自动驾驶汽车。

事故发生的交叉口已经关闭进行调查，直到周二凌晨4点。山景城警察局在第二天凌晨3点30分发推文确认这是一个致命的交通事故。交通团队正在响应现场接管调查。警方团队正努力清理事故现场，令这条街将继续关闭。

谷歌官员在一份声明中证实，被公司班车撞死的行人是Emily Hong。公司资深公关经理Gina Scigliano表示：“Emily在金融机构工作并受到同事们的喜爱-她给谷歌带来了不可思议的火花。她好奇，富有创造性，分析性，积极，慷慨和善良。”公司还同时对谷歌家族成员的悲惨过世感到沮丧。

根据她的LinkedIn个人资料，Emily自2016年8月起担任谷歌的金融分析师。她于2013年获得南京大学经济学学士学位，之后于2014年毕业于加州大学伯克利分校，获得工业工程和运筹学硕士学位。

谷歌将其运输服务外包给外部公交公司，但该公司拒绝透露所涉及的班车公司的名称。

去年12月27日，一辆谷歌公共汽车在Googleplex大楼外发生撞车事故，导致摩托车车手Joseph Lopez死亡。