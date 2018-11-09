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王菊肤色试纸是怎么回事 王菊肤色试纸含义出处介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 18:02:00| 编辑：﹍ɑ。群℡

张雨绮欧阳娜娜王菊窦骁一起在纽约看维密秀，王菊还被调侃是肤色试纸，这到底是怎么回事呢，一起来看看这篇文章了解一下吧。

王菊肤色试纸是什么梗

网友说王菊像是维密的肤色试纸，旁边一站各位女神的肤色一目了然，菊姐还是很hold住的。 网友们都表示在超模旁边能这样已经不错了，气场没有很弱。

不得不说王菊的肤色在娱乐圈真的很有特色了。王菊感觉比成团的发展还好，菊姐是一人一团，合作了贾樟柯拍了个短片，上了《吐槽大会》第三季第一期刷了波存在感，现在又去维密跟超模合影，资源也是很好了。

张雨绮欧阳娜娜王菊同框看维密

张雨绮微博晒出了与欧阳娜娜、窦骁、王菊在维密大秀现场的合照，并配文“绮·很忙。”照片中，欧阳娜娜身着黑色套装搭配帆布鞋，扎起一小撮卷发，甜酷少女十分有活力。王菊身着蕾丝上衣，搭配皮裤和chocker，烟熏妆酷劲满满。窦骁深色图腾西服内搭浅色高领毛衣，脖间点缀项链，干练得体又不失时尚。张雨绮则以一身皮衣的套装搭配红色一字带高跟鞋，卷发搭配刘海，气场全开。张雨绮这身材真的是让人羡慕啊!特别还有这双大长腿!不过也有网友表示看见这个话题，莫名的想笑，窦骁明明同框的唯一男人，却是没有话题，维密果然女人的世界。

看完这篇文章有何感受？

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