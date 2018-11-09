演员演出形象装扮一般都是剧组负责的，曹曦文拍戏自带衣服是怎么回事？《你和我的倾城时光》曹曦文为什么要自带80套衣服？一起来和91单机小编来看看吧。

曹曦文

由张峰、余中和执导，赵丽颖、金瀚、俞灏明、曹曦文、张峻宁等主演，周一围、刘恺威友情出演的电视剧《你和我的倾城时光》将于11月12日在东方卫视播出。昨日，该剧在上海举行开播发布会，除了女主角赵丽颖，其余主创都出席活动为新剧造势。

值得一提的是，当年出道就凭借《五星大饭店》《野鸭子》等剧获得高起点的曹曦文，在沉寂多年后回归演艺圈，最近更因在《如懿传》里饰演婉嫔以及参加综艺《我就是演员》引发不少话题。这次在《你和我的倾城时光》里饰演时尚女魔头Grace，虽然从当年的女一号“降格”为女二号，但曹曦文在接受某记者采访时直言：“我现在回来，有很多新人已经上来了，但我相信只要有演技，并且愿意努力，随时回来都不怕晚。”

时尚女魔头

在巴黎置装托运了八个箱子

在《你和我的倾城时光》中，曹曦文饰演的Grace是时尚干练的集团高层，在商场上运筹帷幄，还先后与厉致谦(刘恺威饰)、宁惟凯(张峻宁饰)有情感纠葛：她在爱人厉致谦死后，倾尽资源帮助其弟厉致诚(金瀚饰)接管企业，并成为公司生意的幕后推手;而她此举还有另一个目的，她怀疑宁惟凯是杀害厉致谦的嫌疑人，想借厉致诚之手除掉宁惟凯“报仇”，没想到却爱上了他……

为了扮演这个“时尚女魔头”，曹曦文这次自带了80多套衣服去剧组，其中四分之一是去巴黎新买回来的。曹曦文说：“从巴黎回来时，托运了八个箱子……我为剧组省了不少钱，买的衣服都没报销。”

曹曦文平时常在微博晒美食、美景、美人照，她自称平时就连出门吃饭，穿搭都会听听造型师的意见。这次接到这个时尚的角色，她终于有了在戏里“施展拳脚”的机会：“我平时就喜欢穿搭，而且觉得自己的审美品位不错，接到这个角色，我终于可以把原来压箱底的东西都派上用场了，这是物尽其用。”

搭档张峻宁

十年后我们终于有圆满结局

曹曦文刚出道时，曾凭借《野鸭子》《五星大饭店》《香港姊妹》等剧大红大紫，其中她在《五星大饭店》里与张峻宁组成的CP深入人心。《你和我的倾城时光》是曹曦文和张峻宁十年后的再次合作，曹曦文不无感慨：“很多人都很怀念这个组合，这次再合作终于可以‘报仇’了——以前我俩组的CP都没什么结果，终于在十年后给大家一个圆满结局。”

《五星大饭店》是13年前的戏，今年曹曦文35岁，张峻宁也有33岁。被问及多年后两人的变化，曹曦文说：“除了演技都有提高，我们俩的颜值、性格、默契都没变，依然互相信赖，我的一些建议他能很快接受。我们之前拍戏时一起在上海逛街，一起到城隍庙排队吃小笼包，这次也会，但他仍然不请我吃饭。”

剧照

人气再翻红

有演技并且肯努力就不怕晚

关于曹曦文，常有人说她“起点高但后继乏力”，加上她经历了结婚、生子、离婚，人气明显不如出道时期。不过最近半年，曹曦文的人气有重新提升之势。她在《如懿传》里饰演婉嫔，虽然戏份不多，但将一个身在“丧偶式婚姻”中的女人演得颇为细腻生动，尤其是苦守空房多年、终于迎来皇上临幸的一场戏，表演赢得一片赞美。随后，曹曦文参加了综艺《我就是演员》，与王阳、薛佳凝[微博]完美呈现了《左右》选段，被胡玫[微博]导演夸赞为“至极的表演”，还上了当晚的微博热搜。这一幕既让粉丝开心，却也令人唏嘘。

谈及现状，曹曦文非常感慨：“我曾经也是‘流量咖’，起点特别高。但以前是以前，后来作品没有跟上，再加上自己生活上的问题，以及去国外生活了一段时间，没有维持热度。我现在回来，有很多新人已经上来了，但没有关系，我仍然可以通过努力让自己变得越来越好。我相信只要有演技，并且愿意努力，随时回来都不怕晚。”

作者评主演：

赵丽颖很温暖，金瀚非常敬业

《你和我的倾城时光》改编自丁墨同名小说，讲述服装设计师林浅(赵丽颖饰)与特种兵出身的厉致诚(金瀚饰)在一场营救任务中相识，随后携手创立民族品牌“倾城”的故事。这是丁墨第四部被改编成电视剧的小说，前三部分别是由霍建华、马思纯主演的《他来了，请闭眼》，王凯[、王子文主演的《如果蜗牛有爱情》，白宇、杨蓉主演的《美人为馅》。

对于赵丽颖和金瀚是否符合原著形象，丁墨说：“赵丽颖不仅有灵气，而且比我书中的女主角要美——书里的林浅要冷一点，但赵丽颖会暖一点。金瀚的形象、气质都能够驾驭男主角，开机之前他到特种兵训练基地训练很多天，就冲这一点，我觉得他是很敬业的。”

金瀚今年25岁，选秀出道，最近两年演了不少戏，包括《锦绣未央》里的“反一号”叱云南、《楚乔传》里的赵西风等，这次在《你和我的倾城时光》里晋升男一号。昨天采访中，金瀚很反感被称为“小鲜肉”：“这是在侮辱我、在骂我，‘小鲜肉’真的不适合我，我是一个荷尔蒙极强的男演员。”金瀚在剧中有不少打戏，他为此提前进行了训练：“我去部队体验生活，跟着战士们天天训练，每天早晨起床吹哨，把被子叠成方块，唱军歌、吃早饭，然后开始做科目训练，比如从四楼倒着跑下来。”