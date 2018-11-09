优衣库女主3年后重出江湖 优衣库女主的抖音号一览

大家都还记得3年前的优衣库事件吧，现在优衣库女主3年后重出江湖，强势登陆了抖音，那么优衣库女主的抖音号是多少？一起来看看吧。

所以特别是长得漂亮的小姐姐们，那些在外貌上有有优势的人，都穷极自己的所有在网上作秀，就算那些长得不好看的，也在网上大肆的做一些“反人类”的事情，以此来博得关注。近日，小编在网络上看到了之前“优衣库”事件当中的小姐姐又出现了!而她这次在抖音上给我们带来了一段热辣的舞蹈!身上有一处非常具有看头哦，那么，究竟具体是如何呢?我们一起来看看吧。

之前的“优衣库”事件可以说闹得满城的风雨，而这一个视频不小心上传到了网上，这也影响了他们两个人的正常生活，被各种痛批，可以说两人为了不小心的失误，付出了极大的代价。但是好在随着时间的过去，人们对这件事也慢慢的忘记了。两人终于得以回归到正常的生活当中去了，但是这位女主这次又在抖音上面上传了一些视频，在抖音上迅速火了起来。

各位别误会，这次上传的都是自己跳舞的视频，从视频当中我们可以看出她的脸蛋确实非常的漂亮，而且身材也很不错，只是有一处亮点让人无法转移目光，就是她的腹部已经有鼓起来的样子，看来是已经怀孕了呀。虽然自己已经有身孕，但是为了给观众们带来好看的舞蹈，她也是非常尽力的在镜头面前为我们带来表演。

很有网友们表示：小姐姐，不要用力过猛了，动作轻一些，肚子里还有孩子呢。还有网友调侃到，是和当初的“优衣库”男主结婚了还是另有他人呢?

其实小编感觉网络还是要好好的利用的，不要反而被利用而伤害了自己。在最后也祝福这位漂亮的小姐姐，早日产下自己的孩子，一家可以幸福快乐。各位网友们，你们觉得呢?