这种小游戏是骗局是怎么回事 这种小游戏是骗局是怎么游戏

今天这种小游戏是骗局一事上了热搜，目前已经有多人上当，那么这种小游戏是骗局是怎么回事？这种小游戏是骗局是怎么游戏？一起来看看吧。

日前，重庆警方对外公布，成功破获一起利用“早起挑战”游戏行骗的网络诈骗案，在全国多地抓获犯罪嫌疑人57名，已冻结涉案资金500余万元。

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骗局：

支付保证金天天打卡

可分未打卡人的保证金

今年6月，重庆警方接到多名群众报警称，一个名叫“早起挑战团”的公众号涉嫌诈骗。该公众号宣称，参与者支付每份10元至5000元不等的保证金，在规定时段内登录指定公众号或APP打卡报到，打卡人可以平分未打卡人的保证金。

“开始投十几块钱的时候，确实能分到钱，但后来分批次地投了一万多，之后再也分不到钱了。客服也支支吾吾说不清楚。”一位受骗者表示，这时才意识到自己上当受骗了。

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全国有100余家加盟商

涉案资金超500万

警方通过调查发现，该团伙以“早起挑战团”、“准时早起”等公众号为平台，通过各种奖励活动拉人头参加平台的早起挑战游戏。但组织人在收到微信用户的挑战金后，却通过篡改后台服务数据、减少打卡用户分红、瓜分用户保证金的形式实施欺诈。

警方通过审查发现，该诈骗团伙采取加盟的方式，在全国已发展100余家加盟商。随后，警方在山东、湖南、广州等20余个省市，抓获其他涉案人员51人，已扣查涉案资金500余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

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警方：

参与分利游戏

谨防资金被蚕食

警方介绍，此类网络诈骗案，犯罪嫌疑人能够轻易骗取多数人的钱财，主要还是利用了网上信息的不对称。

据办案民警介绍，类似“早起挑战团”公众号，首先会通过一些奖励来拉人头。“一个人邀请10个人、10个人邀请100个人……就这样一个裂变的方式，只要邀请10个人过来，被邀请人只要实时参与了活动，邀请人就会获得比较丰厚的奖励。”

通过这样的方式，诈骗团伙和其代理商经营的公众号或APP，会有几百甚至上万的参与者，但每个参与者对整体参与人数和资金只是通过公众号界面来获知。“他们可以扣除一大部分的钱作为自己的盈利，拿出少部分钱来分给这些已打卡的人，但是在用户界面上是看不到的。所有的信息都可以修改删除，他就是利用了信息的不对称来进行诈骗的。”

通过这种方式，参与者的资金就被逐步蚕食。

警方提醒：

类似“早起打卡”的分利游戏模式，由于信息不对称，存在欺诈、盗窃的风险，网民要提高警惕，增强网络安全防范意识，谨慎参与此类活动，以免蒙受不必要的损失。