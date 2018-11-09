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蓝洁瑛追思会今日举行怎么回事 蓝洁瑛追思会都有哪些人参加

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 17:09:36| 编辑：火红橘子

蓝洁瑛追思会今日举行怎么回事?很多网友都不太了解?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

11月3日凌晨，女星蓝洁瑛被爆出在家里面去世的消息，据悉是因为蓝洁瑛的朋友发现了在家中猝死的蓝洁瑛，随后这件事情就被爆了出来，也是引发了无数的叹息声。如今也是已经确定，蓝洁瑛的追思会会在11月9日的晚上举办，据悉社会各界前来参加追思会的人数达到了上百人。

有爆料称，蓝洁瑛的很多影迷已经开始自发的聚集在她生前的公屋举行悼念活动，还有一些就是蓝洁瑛生前的教友，同样是来到蓝洁瑛的旧居前，来送她最后一程。不过却是发生了一点的小意外，有网友称，蓝洁瑛生前常做的石椅旁边，却是跑出来一条2米长的大蛇，这也是吓了很多人一大跳。

而从今天傍晚八点之后，蓝洁瑛的亲友和社会各界的相关人士，都会来到圣亚纳堂来举行正式的追悼会。本次追悼会的主持者是陈志明副主教，而且教堂也是明确的宣布，除了追思会，再也不会有任何的葬礼活动，蓝洁瑛的骨灰也是由教堂保管。

这也是和之前蓝洁瑛的姐姐发声吻合了，蓝洁瑛的姐姐曾经表示，不需要大家送花圈，也婉拒了香港艺人协会的帮助，不需要社会的金钱援助。希望妹妹蓝洁瑛的丧事可以一切从简，不要给社会各界带来负担。

据悉出席蓝洁瑛葬礼的不仅仅是蓝洁瑛的亲人还有粉丝，还会有一些香港明星会去出席，曾经有过合作的邵仲衡表示会和郭政鸿、陶大宇、吴启明一起出席追思弥撒，至于其他人会不会出席，那就不得而知了。不过想来曾经为蓝洁瑛发声的明星，都是会前去追悼一下的。

蓝洁瑛的一生在感情上都没有归宿，虽然谈过好几段恋爱，但是一直以来都没有走到最后。相信如果蓝洁瑛如果是一个成家的女人，那么她的一生或许就和现在大不一样了。同样的就是大家好奇，蓝洁瑛生前谈过恋爱的明星会不会有人出席活动，这个就不得而知了。

而现在逝者已逝，还是希望蓝洁瑛能够一路走好，也是希望今天晚上8点的追悼会能够圆满。蓝洁瑛“最美蜘蛛精”是我们永远忘不掉的，如今终于安稳了下来，也算是没有什么遗憾了。蓝洁瑛追思会即将开始，姐姐表示不需要金钱援助，教堂将保存骨灰

看完这篇文章有何感受？

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