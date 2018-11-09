炎亚纶会不会成为第二个张国荣？炎亚纶经纪公司怎么回应炎亚纶失踪

当初同性问题毁了一个哥哥张国荣，是中国乐坛的巨大损失，如今又是一个明星陷入相同的境地，炎亚纶会不会成为张国荣？炎亚纶经纪公司怎么回应炎亚纶失踪？一起来和91单机小编来看看吧。

7日，艺人炎亚纶遭"男朋友"爆料其劈腿一事在网络上蒸发后，一跃成为热搜前三，对于事件的蒸发速度，炎亚纶也通过经济公司发生，表示对不起，没有处理好自己的私生活，导致以这种的方式呈现在网络上，承认自己曾经对人付出过真感情，但是在结束的时候没有好好的处理，才导致事情演变到现在这个状态，是自己没有想到的，也对因为自己而造成伤害的人表示非常的抱歉，只是这份对不起的声明里面没有出轨二字，但是从事件的爆料者口中可以得知他曾与三位男性好过。

台湾媒体就此事件大肆报道，更晒出了炎亚纶与男性友人的亲密照和聊天的截图，报道证明,炎亚纶的男性友人已经把自己和炎亚纶交往的事情全部告知了媒体。

男性友人爆料，在与炎亚纶交往期间，以为是正常的交往关系，还带着炎亚纶去认识自己身边的朋友，但是没有想到的是自己却抓到了炎亚纶与其他两位男性的亲密关系，而另外两位男性友人竟然也以为自己是炎亚纶唯一的男朋友，直到其中一个出来与炎亚纶对质时，炎亚纶却单方面对他提出了分手，而且态度坚定。

这件事更牵扯出当年汪东城在网络上发表的一段文字后面的寓意，汪东城曾在网络上发表自己只是照顾了一下比自己小的弟弟，只是没有想到这个弟弟因此对自己产生了依赖，而且这位弟弟对自己的感情也变得有些莫名，所有有些苦恼，当时的网友也有猜到是其团体内最小的炎亚纶，但大多数粉丝却不承认。

炎亚纶还曾公开对汪东城表白过，飞轮海最好的时候，去日本参加活动，成员用不熟练的日语打着招呼，结果炎亚纶突然对旁边的汪东城说：jiro桑，I love you，按照男团一般都会卖腐的属性，对方应该会回应，结果汪东城瞪了炎亚纶一眼，炎亚纶只好一句：斯米玛瑟，来缓解尴尬。

在台湾的某节目上，炎亚纶跟主持人聊天，炎亚纶笑称自己的人生没有不能播的，结果指出人来了一句，汪东城，炎亚纶立马大笑说：这个不能播。过往的种种，炎亚纶同性恋的身份已经不言而喻了，再加上其男性朋友的爆料以及与男性接吻的照片。

但是其经济公司对此类消息并没有做任何说明，只是发表声明，对于网络上有关媒体对炎亚纶与朋友之间互动的照片影射其交友复杂，所杜撰的内容不属实也对炎亚纶造成名誉上的影响，将采取法律的手段来维护炎亚纶的权益。

现在其经纪公司又称，已经找不到炎亚纶人了，为此粉丝和网友祈祷，希望炎亚纶只是暂时想静静，千万不要成为第二个张国荣，同性恋虽然在中国大陆还不合法，但是在台湾已经合法了，而且个人的性取向是个人的问题，还希望网友能够放过他。不知道大家对于这次的事件，有什么看法?