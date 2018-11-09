91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

炎亚纶会不会成为第二个张国荣？炎亚纶经纪公司怎么回应炎亚纶失踪

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 17:07:42| 编辑：墨染西行

当初同性问题毁了一个哥哥张国荣，是中国乐坛的巨大损失，如今又是一个明星陷入相同的境地，炎亚纶会不会成为张国荣？炎亚纶经纪公司怎么回应炎亚纶失踪？一起来和91单机小编来看看吧。

7日，艺人炎亚纶遭"男朋友"爆料其劈腿一事在网络上蒸发后，一跃成为热搜前三，对于事件的蒸发速度，炎亚纶也通过经济公司发生，表示对不起，没有处理好自己的私生活，导致以这种的方式呈现在网络上，承认自己曾经对人付出过真感情，但是在结束的时候没有好好的处理，才导致事情演变到现在这个状态，是自己没有想到的，也对因为自己而造成伤害的人表示非常的抱歉，只是这份对不起的声明里面没有出轨二字，但是从事件的爆料者口中可以得知他曾与三位男性好过。

经纪公司称已找不到炎亚纶，网友祈祷，希望不要成为第二个张国荣

台湾媒体就此事件大肆报道，更晒出了炎亚纶与男性友人的亲密照和聊天的截图，报道证明,炎亚纶的男性友人已经把自己和炎亚纶交往的事情全部告知了媒体。

经纪公司称已找不到炎亚纶，网友祈祷，希望不要成为第二个张国荣

男性友人爆料，在与炎亚纶交往期间，以为是正常的交往关系，还带着炎亚纶去认识自己身边的朋友，但是没有想到的是自己却抓到了炎亚纶与其他两位男性的亲密关系，而另外两位男性友人竟然也以为自己是炎亚纶唯一的男朋友，直到其中一个出来与炎亚纶对质时，炎亚纶却单方面对他提出了分手，而且态度坚定。

经纪公司称已找不到炎亚纶，网友祈祷，希望不要成为第二个张国荣

这件事更牵扯出当年汪东城在网络上发表的一段文字后面的寓意，汪东城曾在网络上发表自己只是照顾了一下比自己小的弟弟，只是没有想到这个弟弟因此对自己产生了依赖，而且这位弟弟对自己的感情也变得有些莫名，所有有些苦恼，当时的网友也有猜到是其团体内最小的炎亚纶，但大多数粉丝却不承认。

经纪公司称已找不到炎亚纶，网友祈祷，希望不要成为第二个张国荣

炎亚纶还曾公开对汪东城表白过，飞轮海最好的时候，去日本参加活动，成员用不熟练的日语打着招呼，结果炎亚纶突然对旁边的汪东城说：jiro桑，I love you，按照男团一般都会卖腐的属性，对方应该会回应，结果汪东城瞪了炎亚纶一眼，炎亚纶只好一句：斯米玛瑟，来缓解尴尬。

经纪公司称已找不到炎亚纶，网友祈祷，希望不要成为第二个张国荣

在台湾的某节目上，炎亚纶跟主持人聊天，炎亚纶笑称自己的人生没有不能播的，结果指出人来了一句，汪东城，炎亚纶立马大笑说：这个不能播。过往的种种，炎亚纶同性恋的身份已经不言而喻了，再加上其男性朋友的爆料以及与男性接吻的照片。

经纪公司称已找不到炎亚纶，网友祈祷，希望不要成为第二个张国荣

但是其经济公司对此类消息并没有做任何说明，只是发表声明，对于网络上有关媒体对炎亚纶与朋友之间互动的照片影射其交友复杂，所杜撰的内容不属实也对炎亚纶造成名誉上的影响，将采取法律的手段来维护炎亚纶的权益。

经纪公司称已找不到炎亚纶，网友祈祷，希望不要成为第二个张国荣

现在其经纪公司又称，已经找不到炎亚纶人了，为此粉丝和网友祈祷，希望炎亚纶只是暂时想静静，千万不要成为第二个张国荣，同性恋虽然在中国大陆还不合法，但是在台湾已经合法了，而且个人的性取向是个人的问题，还希望网友能够放过他。不知道大家对于这次的事件，有什么看法?

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号