不思议迷宫peter怎么获得 不思议迷宫peter获取方法介绍

peter是不思议迷宫手游中的隐藏冈布奥之一，很多小伙伴不知道不思议迷宫peter怎么获得？下面小编就为大家分享一下不思议迷宫peter的获取方法，一起来看看！

不思议迷宫peter怎么获得?peter是不思议迷宫非常可以的一个角色，很多玩家都想要获得，但是想要获得这个角色也不是那么的简单的，需要玩家完成任务。下面小编就来给大家介绍下获得方法。

不思议迷宫peter获得攻略

出战阵容： 巫妖王+时之术士+舰长

没有时术的萌渣自觉退散!巫妖王，跟舰长都是普通配置，十分好获得。(一定要全部5级喂食)

神器药剂： 雅典娜之泪(必选)+冒险家竖琴

称号选择：

冒险系：寻宝者→勘探家→锻造师→皇家锻造师→圣锻造师

魔法系：魔法学徒→黑袍法师→咒术师→暗系大师→元素领主

创世之门七钥匙

想要开启创世之门，需要7把钥匙。如何凑齐这7把钥匙，才是本次冒险的重中之重!

1、时光之钥：时之术士自带。

2、永恒之钥：使用时光之钥获得。

3、天空之钥：舰长自带。

4、毁灭之钥：巫妖雕像献祭至20级获得。

5、命运之钥：竞技场65层-85层角斗场有概率碰到创世神，概率掉落。(不掉的话可以考虑大sl)

6、知识之钥：在出现创世神后，观众有概率出现怪盗，杀死后有概率获得知识之钥。(不掉的话可以考虑大sl)

7、战争之钥：雅典娜之泪(药剂)使用获得。

以上就是小编给大家带来的不思议迷宫peter获得攻略，希望大家喜欢！