不思议迷宫peter怎么获得 不思议迷宫peter获取方法介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 17:07:02| 编辑：NO
peter是不思议迷宫手游中的隐藏冈布奥之一，很多小伙伴不知道不思议迷宫peter怎么获得？下面小编就为大家分享一下不思议迷宫peter的获取方法，一起来看看！
不思议迷宫peter怎么获得?peter是不思议迷宫非常可以的一个角色，很多玩家都想要获得，但是想要获得这个角色也不是那么的简单的，需要玩家完成任务。下面小编就来给大家介绍下获得方法。
不思议迷宫peter获得攻略
出战阵容： 巫妖王+时之术士+舰长
没有时术的萌渣自觉退散!巫妖王，跟舰长都是普通配置，十分好获得。(一定要全部5级喂食)
称号选择：
冒险系：寻宝者→勘探家→锻造师→皇家锻造师→圣锻造师
创世之门七钥匙
想要开启创世之门，需要7把钥匙。如何凑齐这7把钥匙，才是本次冒险的重中之重!
1、时光之钥：时之术士自带。
2、永恒之钥：使用时光之钥获得。
3、天空之钥：舰长自带。
4、毁灭之钥：巫妖雕像献祭至20级获得。
5、命运之钥：竞技场65层-85层角斗场有概率碰到创世神，概率掉落。(不掉的话可以考虑大sl)
6、知识之钥：在出现创世神后，观众有概率出现怪盗，杀死后有概率获得知识之钥。(不掉的话可以考虑大sl)
7、战争之钥：雅典娜之泪(药剂)使用获得。
以上就是小编给大家带来的不思议迷宫peter获得攻略，希望大家喜欢！