dnfFIGHT集结新十年黑钻礼包领取地址 dnfFIGHT集结新十年活动内容介绍

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1.11月24日，2018 DNF嘉年华即将于上海万国体育中心盛大开幕，今日，这场属于全体玩家的文化盛宴正式进入倒计时，2018 DNF嘉年华双端预告站将于11月9日14点正式开启。11月12日14点，DNF嘉年华限定礼盒也将正式发售，神秘邀请函等你亲启。

2.在连续推出DPL联赛、1118勇士打团日等重磅内容后，玩家翘首以盼的2018 DNF嘉年华也将于11月24日在上海万国体育中心盛大启幕。本次嘉年华引入X键概念，锁定战斗主题，借助11月18日勇士打团日的无限可能性，带来最盛大的DNF年度文化盛宴。

3.嘉年华预告页面现已正式上线，湛蓝星空的主背景下，糅合了DNF中X键的多重含义，既新颖又时尚。此次嘉年华将释放诸多惊喜内容，为玩家呈现一场多元素融合的盛会。