明星发展副业是很常见的，面馆火锅店各式各样，杜海涛65元自助怎么赚钱？杜海涛自助餐厅有什么套路？一起来和91单机小编来看看吧。

如今明星开店已经不是什么稀罕的事情了，在中国开餐厅资金回笼最快，而且回报率也高。想要开设餐厅的明星也不在少数，杜海涛也跟随浪潮开了一家餐厅，不过他开的餐厅的模式是其他明星还没有尝试过的，是自助餐的模式。那么他开的这家餐厅口碑如何呢?

他的想法还是很不错的，现在点菜之类的已经不流行了，反而是火锅、自助餐这种更为流行一些。他给餐厅起的名字也特别贴合自助餐的情景，叫做海吃海喝。毕竟去到了这种餐厅就是来胡吃海喝的，吃回本是估计是每个人心中的想法。他开的这家自主餐厅价位还不算夸张，一位只需要六十五元。这样的价格对于自助餐厅来说也算是合理。根据网友的评价，说是全都是套路。那么当中究竟如何呢?

当中的陈设当然就不必说了，毕竟每个明星办的餐厅的装修都是很好看的。当中的灯光颜色很暖，在这样的氛围里吃饭，也会觉得很温暖的感觉。餐厅的菜品是中规中矩的，因为费用不高，所以也没有什么特别昂贵的水果之类的。一些配菜都是普通的菜，味道也一般，没有什么特别出众的。不过这些都是自助餐的常态了，毕竟自助餐如果做的太好吃，食客吃的太多了，不就亏本了么?

他家的餐厅主打的是自助牛排，味道同样是中规中矩没有什么太过出奇的地方。但是牛排的上餐速度实在是慢的不行。牛排从点餐到上餐最少就要等二十分钟了。而在当中吃东西也是有时间限制的，这么长的上餐时间，想要吃到多份牛排就是不可能的事情了。

除了这些之外，服务态度也是被食客一直诟病的地方。根据网友所说的，这家的服务员特别的有主见，而且很是一根筋。在食客不需要的情况下，一直帮食客把盘中的食物倒到另外一个盘子内，然后将盘子收走。如果食客没用同意这样做，还会一直站在附近，让食客觉得十分别扭，从而答应把盘子收走。

结语：一个餐厅的根本就是味道、环境、服务，但凡能占据一样，就能够有立足之地，服务不佳，味道一般，环境一般的餐厅，能够立足下去的时间不会太久。我们默默静待，看这间餐厅能够维持多久。