毒液和蜘蛛侠什么关系 毒液漫画从哪开始看

电影《毒液：致命守护者》已经上映了，估计很多观众对毒液这个角色还不太了解，那么毒液和蜘蛛侠什么关系？毒液漫画从哪开始看？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

致命守护者电影《毒液》改编自1993年出版的短篇漫画《毒液：致命守护者》(Venom: Lethal Protector)。

该漫画讲述埃迪·布洛克(Eddie Brock)与蜘蛛侠协议停战后，带着他体内的毒液(Venom)一起搬到旧金山开始行侠仗义的新生活。

故事中提到一个名为“生命基金会”(Life Foundation)的组织，由卡尔顿·德雷克(Carlton Drake)领导，他利用从毒液身上提取的外星共生体样本，与其他人类的身体结合，创造出五个强大的怪物：暴乱(Riot)、嚎叫(Scream)、皮鞭(Lasher)、吞噬(Phage)和极端(Agony)。

共生体

影片中出现的共生体共有：

与埃迪·布洛克(汤姆·哈迪)合体♂的毒液(黑色共生体)

与卡尔顿·德雷克(里兹·阿迈德)合体♂的暴乱(灰色共生体)

附身在兔子身上的黄色共生体(疑似嚎叫)

还有杀死女博士的不知名蓝色共生体。

在电影上映前，很多人以为预告片中米歇尔·李饰演的角色会是漫画中嚎叫的宿主唐娜·迭戈，但实际上她只是暴乱寄生的宿主之一。

埃迪与毒液

影片中，埃迪·布洛克在调查生命基金会时遭遇袭击，并感染了黑色共生体，从而成为了毒液的宿主。

而在漫画中，毒液的起源与蜘蛛侠息息相关。在1984年出版的漫画《秘密战争》第8期中，蜘蛛侠的制服在战斗中遭到破损，刚好浩克发现了一台能给人自由换装的外星机器，蜘蛛侠便欣喜地上前测试，结果得到了一个黑色的球。

蜘蛛侠将球拿在手中，它却突然生长起来，包裹蜘蛛侠全身，变成一件全黑的制服。(实际上是活生生的外星共生体)

后来蜘蛛侠为了摆脱共生体的束缚，来到教堂里利用钟声消灭附上身上的外星异物，结果共生体附身到新的宿主埃迪·布洛克身上，而由于埃迪本身对蜘蛛侠有仇恨之心，使他变成了凶残的反派“毒液”。

埃迪曾是一个日报记者，因报道连环杀人狂事件而获得了事业上的成功，但后来被发现他的情报来源于一个骗子，而真正的罪犯已经被蜘蛛侠抓捕了。埃迪因此失去了工作，成为新闻界的笑柄，他把全部责任归咎到蜘蛛侠身上，并极其憎恨他。

成为毒液后的埃迪，继承了共生体前任宿主的能力，蜘蛛侠的蜘蛛感应、喷射蛛丝、爬墙等都能够在其身上实现。而且，毒液的胸前还保留了白色的蜘蛛标志。

但电影中毒液身上是没有蜘蛛标志的。

电影中，埃迪的公寓里随处摆放着哑铃，这是呼应他在漫画中经常通过举重来锻炼身体的习惯。

埃迪被毒液附身后一度暴饮暴食，更疯狂到生啃龙虾，这一幕令人想到漫画《毒液：饥饿》(Venom: The Hunger)中，埃迪在毒液的影响下吃任何食物都感觉像垃圾的味道，结果产生出吃人脑的欲望。

那么问题来了，为什么毒液总是想吃大脑?这是因为共生体的主要食物来源是苯乙胺，这种物质通常存在于人类的大脑或巧克力中，所以在没有巧克力的情况下，共生体会要求宿主吃掉敌人大脑，这种行为是毒液或其他共生体角色最常用的攻击手段之一。

共生体的情感

共生体往往会把人的情感放大并展露无遗地表现出来，所以附身在埃迪身上的毒液虽然个性暴躁，但也继承了宿主嫉恶如仇的品格。

同样地，影片开场中被附身的女救护人员虽然残忍地杀害了夜市中的小混混，但也会利用共生体治愈瘸腿的老奶奶。而安妮变成女毒液后，用接吻的方式将共生体还给埃迪(尽管看上去有那么一点基情)，其实反映了安妮还爱着对方的心境。

卡尔顿·德雷克

德雷克一开始提到研究共生体是为了找到治愈癌症的方法，而在漫画里德雷克曾研究一种血清治疗自己的癌症，结果注射后变成了一只人型的蜘蛛怪物。

漫画中曾揭示过，埃迪在遇上毒液前就罹患癌症，因为共生体不断吞噬癌细胞才让他得以存活下来。

另外在漫威终极宇宙中，共生体正好被设定为一种用于治疗癌症的人造物质，而且是彼得·帕克的父亲和埃迪·布洛克的父亲共同研发的。

罗兰·特里斯

电影中，罗兰·特里斯(Roland Treece)是卡尔顿·德雷克手下的一名光头反派。而在漫画里，罗兰·特里斯是一个上流人物，拥有自己的公司，同时也是生命基金会的一员。

流行文化梗

安妮在形容声波可用于对抗共生体时，提到了超人的致命弱点——氪石。虽然这是DC家的元素，但实际上氪石可以算是一种大众文化的存在，美国人常用它来形容自己讨厌或不擅长的东西，所以这种表达方式实则拉近了电影与现实世界的距离。

另外埃迪与女博士尬聊时，还提到了E.T.，与超人一样，都是流行文化中著名的外星人。

埃迪打电话求职时讲到自己可以用女性笔名，并问对方有没有看过Tootsie。这是1982年达斯汀·霍夫曼主演的美国喜剧爱情电影《窈窕淑男》(Tootsie)，讲述的是一个没有名气的男演员装扮成女人模样，以此来获得工作机会。

威廉尖叫

在毒液与特种部队的混战中，出现了著名的“威廉尖叫”(Wilhelm Scream)，这是影视作品中常用的音效，一般在角色被攻击或坠落时使用。这个叫声在1951年首次被收录，并在1953年的电影《飞沙河袭击》中由一个叫威廉的角色发扬光大。

客串狂魔

虽然影片并不属于MCU，但漫威英雄电影怎能少得了斯坦·李呢?但影片最后，老爷子出场并给予埃迪情感上的建议，而且貌似他已经知道了毒液的秘密?

屠杀

在片尾彩蛋中出场的红发罪犯，正是漫画中杀人成性的“屠杀”(Carnage)。本名莱图斯·卡萨伊(Cletus Kasady)，因在监狱中与毒液的后代红色共生体结合而成为了可怕的怪物，逃狱后便成为了蜘蛛侠的劲敌，估计在电影续集中埃迪要被虐惨了。

另外，演员韦德·威廉姆斯在这个片段中饰演护送埃迪的狱警，他在经典美剧《越狱》中就曾扮演过一名狱警，看来导演这个暗示已经显然易见了。

第二个彩蛋?

第一个彩蛋结束后，画面中出现了一行字“与此同时，在另一个宇宙……”，接着播放了《蜘蛛侠：平行宇宙》的片段，讲述小黑蛛迈尔斯·莫拉莱斯遇到来自不同时空的彼得·帕克，发展出妙趣横生的故事。不过由于国内暂时没有上映计划，所以在《毒液》的片尾中并没有保留这个片段。