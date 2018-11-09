荒野大镖客2动物有哪些 荒野大镖客2全动物列表一览

荒野大镖客2中一共存在着175种动物，和小编一起看看荒野大镖客2动物具体都有哪些吧。

荒野大镖客2全动物列表一览

以下是一些获得这两个动物奖杯的提示和tips：

1.我找到了178种动物中的175种，并且每种完成度都是100%;

2.瓜马岛上特殊的原生物种并不影响奖杯，瓜马岛上原生的3种鹦鹉、1种鲣鸟、4种蛇中我落下了3种蛇，但是还是得到了这两个奖杯;

3.剥皮all species和研究every animal的要求其实是一样的，每个物种里的每个不同动物都不能落下;

4.见到新物种的步骤是研究、追踪、杀死、剥皮/捡尸，使发现的物种完成度达到100%以免出现意外BUG;

5.家养的牲畜如公鸡、母鸡、阉牛、母牛、绵羊、猫、狗等不需要杀和剥皮，只需要研究即可;

以下是按页的全动物列表，瓜马独有的动物已经在前面加了一长串省略号，后面括号标注了不需要

第一页

1.美国短吻鳄

2.美国短吻鳄(小)

3.九带犰狳

4.美国獾

5.小棕蝠

6.美洲黑熊

7.大灰熊

8.北美河狸

9.蓝松鸦

10.野猪

11.白尾公鹿

12.白尾鹿

13.美洲野牛

14.安格斯公牛

15.德文公牛

第二页

1.赫里福德公牛

2.美国牛蛙

3.北美红雀

4.美国家猫

5.雪松太平鸟

6.多米尼克鸡

7.多米尼克公鸡

8.爪哇鸡

9.爪哇公鸡

10.来航鸡

11.来航公鸡

12.草原松鸡

13.西部花鼠

14.加州神鹫

15.美洲狮

第三页

1.双冠鸬鹚

2.美洲鸬鹚

3.佛罗里达奶牛

4.加州峡谷郊狼

5.古巴陆蟹

6.红沼泽小龙虾

7.美洲鹤

8.沙丘鹤

9.美洲乌鸦

10.美国猎狐犬

11.澳洲牧羊犬

12.寻血猎犬

13.蓝斑浣熊猎犬

14.边境牧羊犬

15.卡他豪拉豹犬

第四页

1.切萨皮克海湾寻回犬

2.西伯利亚雪橇犬

3.拉布拉多寻回犬

4.贵宾犬

5.杂种犬

6.鲁弗斯————————自己家农场里的狗，我一直把它落下了，偶然用望远镜对着它发现可以研究!

7.普通驴

8.绿头鸭

9.北京鸭

10.白头雕

11.金雕

12.棕颈鹭

13.小白鹭

14.雪鹭

15.落基山脉公麋鹿

第五页

1.落基山脉母麋鹿

2.美国红狐

3.美国灰狐

4.银狐

5.带纹吉拉毒蜥

6.阿尔卑斯山羊

7.加拿大大雁

8.褐羽隼鹰

9.红尾鹰

10.毛腿隼鹰

11.大蓝鹭

12.三色鹭

13.沙漠鬣蜥

14.绿鬣蜥

15.领西猯

第六页

1.普通潜鸟

2.太平洋潜鸟

3.黄嘴潜鸟

4.北美西部公驼鹿

5.北美西部驼鹿

6.骡子

7.美国麝鼠

8.巴尔的摩黄鹂

9.冠鹂

10.加州角鸮

11.海角鸮

12.大角鸮

13.安格斯阉牛

14.德文阉牛

15.山狮

第七页

1.佛罗里达山狮

2.卡罗莱纳长尾鹦鹉——及其难找，但是只要找到一只就会冒出来一群，任务里还会多一个狩猎该鹦鹉的任务

经同志验证此动物也不需要!!!

………………………………………………………………3.蓝黄金刚鹦鹉(不需要)

………………………………………………………………4.大绿金刚鹦鹉(不需要)

………………………………………………………………5.五彩金刚鹦鹉(不需要)

6.美洲白鹈鹕

7.褐鹈鹕

8.环颈雉

9.中国环颈雉鸡

10.巴克夏猪

11.中国大猪

12.斑点猪

13.斑尾鸽——鸽子也很难找，最后发现个好地方，里格斯车站附近的铁路桥的桥栏杆上全是鸽子，特别多

14.岩鸽—— 打鸽子的时候把尸体打到桥上，别掉到桥下了，根本捡不回来

15.弗吉尼亚负鼠

第八页

1.美国公叉角羚

2.美国母叉角羚

3.索诺兰公叉角羚

4.索诺兰母叉角羚

5.下加州公叉角羚

6.下加州母叉角羚

7.加州鹌鹑

8.内华达山脉公盘羊

9.内华达山脉盘羊

10.沙漠公盘羊

11.沙漠盘羊

12.落基山脉公盘羊

13.落基山脉盘羊

14.黑尾兔

15.北美浣熊

第九页

1.黑鼠

2.棕鼠

3.北美西部渡鸦

………………………………………………………………4.红脚鲣鸟(不需要)

5.美洲知更鸟

6.玫瑰琵鹭

7.银鸥

8.笑鸥

9.环嘴鸥

10.美利奴绵羊

11.条纹臭鼬

………………………………………………………………12.红尾蟒蛇(不需要)

………………………………………………………………13.彩虹蟒蛇(不需要)

………………………………………………………………14.日光蟒蛇(不需要)

15.菱斑响尾蛇

第十页

………………………………………………………………1.粗鳞矛头蝮蛇(不需要)

2.黑尾响尾蛇

3.木纹响尾蛇

4.北部铜斑蛇

5.南部铜斑蛇

6.中部水蛇

7.棉口蛇

8.北部水蛇

9.猩红丽唐纳鸣鸟

10.西部丽唐纳鸣鸟

11.亚欧树雀鹀

12.美洲树雀鹀

13.金冠雀

14.美国红松鼠

15.北美西部灰松鼠

第十一页

1.黑松鼠

2.北美西部蟾蜍

3.索诺拉沙漠蟾蜍

4.东部野火鸡

5.里奥格兰德野火鸡

6.鳄龟

7.东部火鸡秃鹫

8.西部火鸡秃鹫

9.灰狼

10.森林狼

11.红腹啄木鸟

12.北美黑啄木鸟

之后传说动物就不写了

全植物：

第一页

1.阿拉斯加人参

2.花旗参

3.褐绒盖牛肝菌

4.黑莓

5.黑加仑

6.牛蒡根

7.鸡油菌

8.蒲草

9.匍匐百里香

10.沙漠鼠尾草

11.香叶耆

12.常青越橘莓

13.金茶藨子

14.蜂鸟鼠尾草

15.半边莲

第二页

1.乳草

2.夹竹桃鼠尾草

3.牛至

4.伞菇

5.草原罂粟

6.舞菇

7.红树莓

8.丹参

9.香荚兰花

10.紫雪莲

11.野胡萝卜

12.野生小白菊

13.野薄荷

14.冬青果

15.耆草

第三页

1.阿库纳星兰

2.雪茄兰

3.章鱼兰

4.龙嘴兰

5.幽灵兰

6.夜女兰

7.仙履兰

8.杓兰

9.夜香兰

10.皇后兰

11.鼠尾兰

12.雀子兰

13.蜘蛛兰