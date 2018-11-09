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神都夜行录阿渺怎么打 神都夜行录阿渺打法技巧攻略详解

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 17:03:36| 编辑：NO

阿渺是神都夜行录玩家45级主线任务玩法所需要打败的boss，很多小伙伴不知道这个boss该怎么打，下面小编为大家分享一下神都夜行录阿渺的打法技巧攻略，一起来看看！

神都夜行录阿渺怎么打，阿渺是玩家45级主线任务玩法所需要打败的boss，许多勉强只升级了等级没点满武学和装备的玩法都打不过阿渺，别着急，今天小编就为大家带来了神都夜行录阿渺通关技巧攻略。

神都夜行录阿渺通关技巧攻略

1.妖灵选择

主力输出(最好木属性)+伯牙河伯小月等(妖灵大招大招时间长)+小月(协战)

神都夜行录阿渺怎么打 神都夜行录阿渺通关技巧攻略

2.拓印选择不好说，因人而异，妖气来不及在阿缈放大前攒满就带降妖司等开局加妖气的，来得及的给小月或者妖气妖气集成高的带妖气集成提升。

3.实在打不过建议先升级，不要死磕。

4.在这个小圈圈内会减少你已获得的妖气，战斗中注意避开。

神都夜行录阿渺怎么打 神都夜行录阿渺通关技巧攻略

5.阿缈在刚低于50%血时，会放三到风，这个风在45级时承受不起，基本秒死，所以在50%血时即使拉开距离(闪避)。

6.阿缈的低于50%，在你的身上会出现红色的点，出现红点立即按下闪避，一道风很疼。

以上是小编提供的游戏攻略！

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