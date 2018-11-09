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魔兽世界8.0让灵魂回归冥宫任务怎么做 魔兽世界8.0让灵魂回归冥宫任务攻略流程分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 17:01:59| 编辑：NO

魔兽世界8.0让灵魂回归冥宫任务怎么做？很多小伙伴还没完成魔兽世界8.0让灵魂回归冥宫任务这个任务，今天小编为大家分享一下魔兽世界8.0让灵魂回归冥宫任务的攻略流程，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

魔兽世界8.0让灵魂回归冥宫任务怎么做，让灵魂回归冥宫任务是游戏中的主线玩法，相信不少玩家都不知道这个任务的具体玩法流程，确实有许多细节需要注意，不然就很容易任务失败，接下来就和小编一起看看让灵魂回归冥宫任务玩法攻略。

让灵魂回归冥宫任务玩法攻略

1、首先，这个任务挺诡异的，刚开始是普通的找妈妈，然后发现是妈妈把她献祭了。

QQ截图20181109165937.png

2、打死她妈妈之后小女孩还很开心的说可以和妈妈团聚了。

QQ截图20181109165952.png

3、做任务的话，在第十二天及以前完成35个以上支线任务(注意不是祈祷画布)，可以在探索消息->支探索那里看已经完成的。总任务数不止35个，应该能够完成。

QQ截图20181109170011.png

4、在第十三天回到方舟的时候，霍普会告诉世界多了一天(消失的时间)，这时候去传送点，会直接问你要不要去，选要去就行了。

QQ截图20181109170032.png

5、以后要进入的话，去死亡沙丘遗迹入口处的位置，有一个红色的仙人掌，传送进去就好了。(第一次出来的时候留意一下大致位置)。

QQ截图20181109170049.png

以上是小编提供的游戏攻略！

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