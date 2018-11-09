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战地5如何快速升级 战地5快速升级攻略一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 17:01:26| 编辑：﹍ɑ。群℡

战地5目前开放了EA会员的游玩资格，对比前作而言各项系统得到了不小的提升，和小编一起看看战地5怎么快速升级吧。

战地5快速升级攻略

在正式开战前，笔者要带大家一起来看几个快速升等的方法，接着讲解在刚进入多人模式时推荐游玩的兵种。无论是老手或新手，都非常欢迎各位加入讨论喔~~~因为当你比别人多知道一点信息，你就越有优势，在战场上就比其它人抢占先机。

战地系列颇重视玩家的等级，因为可以解锁武器与装备。不用多说，在 FPS 的世界里，杀人就是其中一个基础方法!杀死一个满血的敌人起码可以拿 100 分，爆头、连杀奖励、特殊击杀又会加更多;摧毁载具不只获取经验，更能赢得他人的敬重。可是有些人可能有射击上的困难……那这样的话该怎么办呢?

没关系!还有占点呀~在征服模式、行动模式……等等目标模式，占点就是一个快速而且不用做什么事，只要站在那边就好的方法~加上本作可以让玩家们建筑防御工事，更是可以一边占点一边当巴布~那如果杀不到人、又抢不到点、也盖不到东西呢?

非常简单~投补给也是个很棒的方法，又尤其本作新增的战损机制(玩家们较不易生存，像是弹药不容易补给、回血速度较慢且有上限)使的玩家们一开始携带的总弹药并非最满，因此我建议各位在刚踏入《战地5》时，先练支援兵，理由在于支援兵建造防御工事的速度最快，而且可以无限补给队友们弹药，当然也可以补自己。

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最值得提的就是支援兵所使用的机枪，机枪是一把打近打远皆可圈可点的优秀武器，后座力虽然不小，但距离很近的话便不是问题，即便有点距离，只要架机枪或慢慢点射，伤害依然十足。相较突击兵，突击兵的步枪能应付的有效范围在中近距离，因此距离过远便没辙;相较医护兵，医护兵的冲锋枪只适合近距离，只要距离一拉开就会无法打中目标;相较侦查兵，侦查兵的狙击枪普遍适合远距离，即使是半自动步枪，也碍于过少的弹药量而不易掌握。

看完这篇文章有何感受？

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