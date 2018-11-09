LOL推出的IG冠军头像怎么样 LOL推出的IG冠军头像图鉴

LOL推出的IG冠军头像怎么样?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了LOL推出的IG冠军头像图鉴，一起来看看吧!

王思聪因为之前腾讯的无作为而搞的抽奖吸引了很多粉丝们的关注!这次腾讯妥协的结果如何?下面就让小编为大家介绍一下LOL推出IG冠军头像事件详情，一起来看看吧!希望对大家有所帮助~

感谢校长，感谢所有LOLER的努力，IG这个纪念头像还是相当NICE的!舒服!

距离英雄联盟S8总决赛结束已经有几天时间了，要说最近被黑的最惨的，除了RNG，就是英雄联盟官方了。由于迟迟没有推出IG夺冠庆祝活动，LPL官方遭到了不少玩家的口诛笔伐。毕竟对于夺得S8冠军这样的大事，作为官方居然迟迟没有表示，实在是有点说不过去，对此王校长还亲自出马上门讨说法。

在校长和广大粉丝的强烈要求之下，腾讯终于连续推出三波IG夺冠庆祝活动，包括皮肤半价，赠送冠军纪念皮肤等等。不过校长依然不是很满意，甚至自掏腰包举行抽奖活动，并且明确表示“TX，LOL员工不得参与”!可谓是霸气侧漏。

就在今天，王校长终于和腾讯握手言和，并且夸了腾讯一波，这究竟是怎么一回事呢?原来腾讯破天荒的推出了IG夺冠纪念头像，而且是免费赠送!历史上独此一次，IG真心是有排面。

校长的留言也瞬间被顶到了最上方，校长表示：这个很奈斯!毕竟之前S赛是不给头像的，这次腾讯还是做了很大努力，给我们出啦。难得校长这么夸官方，看来二者应该是握手言和了。

之后各路圈内大佬也纷纷在校长的留言下进行评论，RW俱乐部还发了一首《握手言和》的音乐链接，也是相当内涵。对此网友表示：腾讯如果3号推出这些东西该多好，那会推出的话即使收费也会买。还有网友说：痛快点多好，非得挨几顿骂才老实...

不过留言区中还出现了一个略带伤感的ID，那就是FNC俱乐部官博。FNC在S8总决赛上被IG横扫， 沦为背景板也是相当悲剧。FNC俱乐部留言：好好看，有丶羡慕。不少网友说：你也闹一闹，没准腾讯也给你出个亚军头像!画面真心是相当喜感。

总的来说，LOL官方这次是真的做了一件好事，值得肯定。另外就是恭喜大家获得了一个颇带神仙效果的IG头像，NICE!