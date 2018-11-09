维多利亚的秘密是世界知名的顶尖内衣秀，2018年维多利亚的秘密内衣秀在哪看？2018维密秀直播地址是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

2018维密秀直播地址：点击进入

腾讯视频将在12月3日直播2018维密秀。

当地时间11月8日，2018维多利亚的秘密内衣秀在纽约举行，刘雯 、何穗 、奚梦瑶 、糖糖Candice Swanepoe、小南瓜Behati Prinsloo、Adriana Lima、Gigi Hadid、Bella Hadid、kendall Jenner、Elsa Hosk、白癜风超模Winnie Harlow等超模将陆续登台。

维密秀惊喜前瞻 “小泰山”Taylor Hill首次担任开场秀模特

备受关注的开场模特，今年将由1996年出生的“小泰山”Taylor Hill担当。2015年她和维密签约成为了最年轻的维密天使，从一开始就是维密力捧的新人，长相甜美的她在社交媒体上人气颇高 ，Instagram粉丝数量超过1140万，目前在models.com的Top50以及Money Girls两份榜单上都有她的名字。

“大表姐”刘雯做特邀模特登场

今年在维密秀场走秀的中国模特阵容比去年上海大场秀人数(当时有7位参加)要少很多，一开始维密官网只公布了两位大中华区品牌大使———奚梦瑶(免面试)、何穗，以及法籍华裔模特陈瑜(去年她首度亮相维密大秀就跳过了PINK环节)参与今年的走秀，令一众粉丝为“大表姐”刘雯捏把汗。11月4日，维密官网宣布第60位模特就是刘雯，而且她是以特邀模特的身份参加，无需面试直接试装。这还是“大表姐”刘雯第7次登上维密T台，(她曾经走过2009年、2010年、2011年、2012年、2016年、2017年的维密秀)。

史上最便宜的“天价内衣”

昨日2018维密Fantasy Bra揭晓，价值100万美元的Fantasy Bra成为维密大秀史上最便宜的“天价”内衣。这款Fantasy Bra将由瑞典模特艾尔莎·霍斯卡(Elsa Hosk)佩戴。

据悉，内衣和身体链上镶嵌了超过2100颗施华洛世奇水晶和黄宝石，加上中间的钻整套内衣超过71克拉，花费930小时打造。

不仅如此维密也将在今年首度推出Fan-tasy Bra的“ 平价复制版”——— 价值250美元的施华洛世奇水晶版。