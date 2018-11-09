苍井空新剧逃亡花哪里能看 逃亡花剧情详细介绍

苍井空主演的深夜剧播了。就是这部《逃亡花》，不要往歪的想，我们苍老师已经从良了，大家想不想一睹为快呢？接下来小编就为大家介绍一下该剧的剧情，一起来看看吧。

《逃亡花》在线观看：点击进入

既然苍井空主演，那肯定少不了香艳画面，果然开场还不到二分钟，她的衣服就脱了一半。

片中苍井空饰演了一个妓女，拉客，开房，脱衣服一气呵成···

诶?好像有哪里不对。

吓得小编赶紧确认了一下片名。

···她在和客人进行皮肉交易前，提出了一个匪夷所思的要求，她要先检查一下男人的后背。

气氛香艳又诡异。

毫不知情的客人当然一脸懵逼的答应了，可实际男人转过身的瞬间，凶器已被苍井空握在手中。

不过不要误会，她并不是什么变态杀人狂，她让男人脱衣服，只是为了确认一件事——男人后背是否有纹身。

事情还要从两年前开始说起。

两年前，苍井空饰演的咲子还没有站街，她只是普通的全职主妇一名，日子平淡幸福，但在一个雨夜，她的生活彻底发生了变化。

那天回家的路上，她看到了一个后背有纹身的男人在她家门口徘徊，而当她回到家中时，却发现丈夫被杀死了。

咲子理所当然的怀疑这是纹身男所为。

但还没等她缓过神来，警察突然来到了她家，并指定她就是凶手。

警察指控她是凶手有着充足的理由，他们说刚刚接到了她丈夫的报警电话，是丈夫亲口说咲子在拿刀捅他，可事实上，咲子根本就不知道丈夫被害一事。

惊慌失措的咲子想起了刚刚那个纹身男，赶紧跑出去想找到他跟警察解释。

可纹身男怎么可能还在，她这一跑，反而让警察加深了对她的怀疑。

她被抓了。

警察有充足的证据指控她，律师也劝她认罪放弃，于是她被判了无期。

但此时正片才算刚开始。

咲子逃了。

虽说从常识上看一个弱女子从法庭逃脱是不可能的，但本片演的是逃亡花，不是监狱花，所以编剧让她逃走了。

逃亡过程自不用多说，咲子一边要避开警察的抓捕，一边又想亲手抓住那个可疑的男人，而她唯一知道的信息，便是男人身上的纹身。

于是便出现了开场的那一幕。

咲子想靠接客，来寻找纹身男人···

寄希望于“接客找人”的逻辑确实很扯，但这并不是本片重点，《逃亡花》最突出的地方还是在于“逃”字。

咲子的大逃亡，不亚于怪盗基德。

为了掩人耳目，她可以任意变装。

有时是不计形象的邋遢大妈。

有时是走夜店风格的妈妈桑打扮。

当然也有这种···

而且就算被抓，她也有足够的智慧去应对，像是被记者捉住威胁时，她先是声东击西，把装满水的垃圾袋扔下楼制造出声响，分散记者注意力。

接着还利用卫生间湿滑的地面用吹风机导电当做武器。

之后的快速换装也是技能满点。

总的来说，忽略《逃亡花》的前期逻辑硬伤，之后展开还算好看，尤其咲子在亡命途中采用的妓女身份，也为本剧平添了几分情欲与香艳。

这应该是苍井空第一次出演正剧电视剧的「大女主」，回顾这些年她的演艺生涯，着实也颇具戏剧色彩。

苍井空18岁出道后，在日本AV界也算是“传奇”，众所周知，日本成人影片行业竞争非常激烈，大部分成人女优都会在爆红后销声匿迹，可苍井空，不仅连续多年蝉联“第一成人女优”，还将积累的名气很好的转化成了经营自己的资本。

从05年开始，她就不断出现在非成人影片中。

有东野圭吾原著的《神探伽利略》。

也有伤痕满满的《被嫌弃的松子的一生》。

更有黑暗悬疑港片《复仇者之死》。

苍井空很会经营自己，在本土屏幕，她努力争取非情色角色，为自己增加曝光度，而在海外，她则利用“AV女优”的噱头不断为自己增加商业价值。

效果是显而易见的。

她在10年开通微博后，几分钟时间吸粉无数，24小时便刷新了微博粉丝数纪录。

接下来，她开始学习中文，与粉丝互动，让人惊讶的是，苍井空学习中文并非玩票，在直播中可以发现，她几乎可以全程无障碍与网友交流，这种程度，绝非一朝一夕。

这种努力也让她从一开始的路人甲演到了今天的女主，一路看来，她确实做到了“把脱下去的衣服穿了回来。”

《逃亡花》中，咲子利用妓女身份逐渐接近事情真相，现实中，苍井空也用她特有身份不断为自己事业带来巅峰。

对她们来说，妓女也好，硬盘女神也罢，这都是世人给出的标签，而她们自己，则一直有明确的目标和方向。

“花的生命力果然很强，剪掉了，拿去丢弃，明明以为死定了，但不放弃的话依旧开的这么美”。

这是片中形容逃亡花咲子的话，对苍井空来说，也同样适用。