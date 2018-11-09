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LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间介绍 LOLs8赛季奖励公告一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 16:47:02| 编辑：﹍ɑ。群℡

给大家带来LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间介绍，相信这基本上是所有打过排位的玩家都比较期待的事情吧?接下来就一起来了解一下吧。

LOLs8赛季奖励公告一览：

冠军奥莉安娜将在2018赛季结束时登场!向着顶端攀登，并且你能获得的排位奖励将随着你段位的提高而变得更好。所有2级或以上荣誉且具备竞技精神的排位玩家均可获得奖励。本赛季将于11月中旬结束。预计会在11月13日这天。

胜利女神 奥莉安娜：

如果你在任意排位队列中达到了荣耀黄金以上的段位，那么你的好戏就开场了。那些被你的小碎步给严重分心的敌人，将难以躲闪过你镶金武器的旋转。使用【胜利女神 奥莉安娜】滑步穿过峡谷，然后气场全开地回城吧。如果在两个或三个排位队列中都达到荣耀黄金以上的段位，即可为这个皮肤解锁至多两个追加的炫彩。

季末任务

从现在开始直至本赛季结束的每一周，都会解锁一个排位任务。完成全部4个任务赢取美丽又毛茸茸的冠军魄罗安娜图标。

LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间公告
LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间公告

排位图标：

在个人页面中展示2018赛季的排位图标。本赛季内，你每在一个排位模式里赢得段位，就会获得独特的召唤师排位图标。

荣誉奖励：

关键决策人，心态巨好的组织者以及最棒的队友如果在赛季末达到3级荣誉或更高，将会获得一款荣誉守卫皮肤。我们听取了大家在上一赛季的意见，所以，你今年到达过的每个荣誉等级(3级或以上)，都会为你提供一个守卫皮肤。

LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间公告
LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间公告

王者背包：

2018赛季的王者背包，将由地区的顶尖玩家背负。具体发放规则请关注后续官网公告。

排位新面貌：

作为2019排位设计改进的一环，赛季排位的奖励获得了大型升级。除了排位徽章和载入界面边框的视觉强化外，大家过往赛季的排位也能在更多地方显示，包括在组队界面。今年晚些时候会有更多消息。

2018赛季奖励皮肤正如之前玩家们的猜测，就是胜利女神 奥利安娜，赛季结算时您的段位在荣耀黄金以上时会获得胜利女神 奥利安娜皮肤(含英雄)。如果在两个或三个排位队列中都达到荣耀黄金以上的段位，即可为这个皮肤解锁至多两个追加的炫彩。

至于结算时间，官方显示为11月中旬结束，根据以往结算时间和官网倒计时页面，预计会在11月13日这天。

LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间公告

魄罗头像：从现在开始直至本赛季结束的每一周，都会解锁一个排位任务。完成全部4个任务赢取美丽又毛茸茸的冠军魄罗安娜图标。

LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间公告

排位边框：作为2019排位设计改进的一环，赛季排位的奖励获得了大型升级。除了排位徽章和读取界面边框的视觉强化外，大家过往赛季的排位也能在更多地方显示，包括在组队界面，今年晚些时候会有更多消息。

LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间公告

最强王者背包：实物奖励。将会根据常规大区段位成绩、峡谷之巅表现和竞技精神这三个角度选出最强玩家授予实体奖励。取得王者段位为获得实体奖励的必要条件。

LOLS8赛季奖励皮肤边框发放时间公告
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